Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Чтобы избежать наложения двух инфекций - ОРВИ и коронавируса - жителям Москвы надо как можно быстрее прививаться от сезонных болезней. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сделать прививку от гриппа можно будет во всех поликлиниках Москвы. Мы также дополнительно работаем в этом отношении с предприятиями и организациями", - пояснил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Массовая вакцинация от гриппа начнется с первого октября, но уже со следующей недели, по словам Собянина, в Москве станут "потихоньку запускать этот процесс". Основная задача - сделать все возможное, чтобы не утяжелять ситуацию по коронавирусу. Вовремя поставленная прививка стимулирует иммунитет не только против вируса гриппа, но и против других ОРВИ.

Обстановку с распространением коронавируса в Москве мэр назвал по-хорошему стабильной. Открыт почти весь город, но при этом нет всплеска заболеваемости. И все же ситуация с выявлением новых случаев COVID-19 сохранится до проведения массовой вакцинации от вируса SARS-CoV-2, заключил Собянин.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи. Первая промышленная партия новой вакцины уже готова. Первыми прививать начнут врачей и учителей, а массовая вакцинация в стране может начаться через месяц.