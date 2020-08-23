Новости

TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 09:13
Рубрика: Общество

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы избежать наложения двух инфекций - ОРВИ и коронавируса - жителям Москвы надо как можно быстрее прививаться от сезонных болезней. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно

"Сделать прививку от гриппа можно будет во всех поликлиниках Москвы. Мы также дополнительно работаем в этом отношении с предприятиями и организациями", - пояснил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Массовая вакцинация от гриппа начнется с первого октября, но уже со следующей недели, по словам Собянина, в Москве станут "потихоньку запускать этот процесс". Основная задача - сделать все возможное, чтобы не утяжелять ситуацию по коронавирусу. Вовремя поставленная прививка стимулирует иммунитет не только против вируса гриппа, но и против других ОРВИ.

Обстановку с распространением коронавируса в Москве мэр назвал по-хорошему стабильной. Открыт почти весь город, но при этом нет всплеска заболеваемости. И все же ситуация с выявлением новых случаев COVID-19 сохранится до проведения массовой вакцинации от вируса SARS-CoV-2, заключил Собянин.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи. Первая промышленная партия новой вакцины уже готова. Первыми прививать начнут врачей и учителей, а массовая вакцинация в стране может начаться через месяц.

В регионах Общество Общество Здоровье Москва Москва Мэр Москвы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц