Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в российской столице можно назвать стабильной, но меры предосторожности нужно соблюдать и дальше. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в городе ежедневно выявляется около 700 новых случаев COVID-19, от 300 до 400 человек госпитализируются.

-Это говорит о том, что проблема остается до вакцинации, - объяснил в интервью телеканалу "Россия-1" Сергей Собянин. - Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие.

Напомним, недавно в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи. Как ожидается, прививку сначала сделают медикам и учителям.