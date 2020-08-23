Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Новости

СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 12:58
Рубрика: Общество

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Текст: Сергей Жуков
Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в российской столице можно назвать стабильной, но меры предосторожности нужно соблюдать и дальше. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в городе ежедневно выявляется около 700 новых случаев COVID-19, от 300 до 400 человек госпитализируются.

Фото: iStock
В России разработана "антиковидная" пропускная система

-Это говорит о том, что проблема остается до вакцинации, - объяснил в интервью телеканалу "Россия-1" Сергей Собянин. - Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие.

Напомним, недавно в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи. Как ожидается, прививку сначала сделают медикам и учителям.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России разработана "антиковидная" пропускная система
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц