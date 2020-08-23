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Рубрика: Власть

Кирпичами не стучать

Строителей в Подмосковье наказали за нарушение тишины
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Судебные приставы Московской области взыскали административный штраф со строительной компании, нарушавшей тишину в неурочный час.

Как рассказывают в Федеральной службе судебных приставов, компания-застройщик решила раньше срока закончить строительство домов в жилом комплексе, из-за чего проводила работы в неустановленное время, нарушая законодательство Московской области.

Фото: iStock
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Тем, что строители мешали отдыхать жителям ближайших домов, они нарушали региональный закон. В итоге были оштрафованы на 40 тысяч рублей. Поскольку сразу расплатиться компания не пожелала, дело попало к судебным приставам, а они нашли аргументы, как призвать застройщиков к ответу.

Кстати, как сообщил недавно начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, инспекторами ведомства в Московской области с начала года в регионе устранено 257 нарушений в сфере правил тишины и покоя граждан. Наказывались, например, торговые организации, осуществляющие приемку товара в ночное время. И конечно, возникали претензии к чрезмерно трудолюбивым строителям. Сегодня санкции за нарушение тишины и покоя граждан в неурочное время содержатся в законах об административных правонарушениях большинства субъектов РФ. В перспективе планируется закрепить нормы на федеральном уровне: в проекте нового КоАП, который разрабатывается минюстом, есть статья, наказывающая за нарушение тишины.

В регионах Власть Право Административное право Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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