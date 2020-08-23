Военнослужащие трех стран и поисковики воздали последние почести танкистам Великой Отечественной, чьи останки были найдены и перезахоронены в Воронежской области. В ходе Вахты памяти были найдены тела 23 советских бойцов, 19 из них опознаны. Это танкисты 86-й и 150-й танковых бригад, погибшие в этих местах зимой 1943 года. Их имена высекли на мемориале у села Ездочное - о героизме наводчиков, механиков-водителей и командиров здесь напоминает танк ИС-3, установленный на высоком постаменте.

"Это уже одиннадцатая наша вахта на Сторожевском плацдарме. В 1942 году немцы закрепились тут на правом берегу Дона, а в январе 43-го советские войска с жестокими боями выбили их за реку. Собственно говоря, немцев под Сторожевым было мало: стояли австрийцы, итальянцы, чехи, даже японская делегация приезжала, - а больше всего венгров. По рассказам местных жителей, мадьяры зверствовали хуже гитлеровцев. Командование РККА бросило на ликвидацию плацдарма танки, но венгры были хорошо вооружены - выбить их оказалось непросто, много машин погибло. За все время поисков на 50-километровом фронте мы нашли и перезахоронили порядка 1200 человек, почти каждого седьмого удалось опознать", - рассказал представитель столичного отряда "Дон" Максим Колокольников.

Ищет останки красноармейцев здесь интернациональная команда - члены военно-исторических клубов со всей России, из бывших республик Советского Союза. В Сторожевое приезжали итальянцы, студенты из Венгрии. В прошлом году на раскопках побывал австриец Генрих - он ищет на воронежских равнинах могилу своего деда, альпийского стрелка.

На церемонию перезахоронения бойцов приехали военные из Беларуси и Узбекистана

На церемонию перезахоронения танкистов пришли военные из Беларуси, Узбекистана - они прибыли на проходящие неподалеку соревнования военных автомобилистов. Выстроились вокруг памятника и будущие механики-водители - солдаты-срочники из учебного автобронетанкового центра. "В торжественные дни мы будем выставлять к мемориалу почетный экипаж из лучших курсантов", - пообещал командир центра подполковник Евгений Зубик.

Тем временем в Воронеже внучке старшего сержанта Данилы Воротилина, пропавшего без вести в 43-м году, вручили заработанную дедом медаль "За отвагу". Ее нашли на польском хуторе близ городка Голдап.

"Много лет награда хранилась у крестьянина вместе с советским орденом Славы. Его кавалера удалось найти быстрее - поляк сам воевал, понимал цену наград. Он связался с советом ветеранов - еще советским, - подняли архивы, по номеру установили владельца и передали награду. С медалью получилось сложнее - хозяин хутора умер, поиски продолжил сын", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В конце концов и эта награда нашла героя. Вернее, его потомков. Медаль внучке сержанта Вортилина вручил военный комиссар Воронежской области. Согласно найденным в военных архивах документам, награду дед-танкист заслужил, уничтожив более сотни гитлеровцев 11 августа 1943 года.