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23.08.2020 17:49
Рубрика: Общество

В Курске отметили 77-ю годовщину Победы на Огненной Дуге

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Торжественные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы на Огненной Дуге, собрали тысячи людей в Курске и области. Традиционно утром 23 августа ветераны и участники сражений на Огненной Дуге, представители власти и все неравнодушные к значимой дате куряне и гости Курска возложили цветы к памятному знаку "Курск - Город воинской славы".

Фото: РГАКФД
Историки: После Курской битвы фашисты уже не наступали

Глава Курской области Роман Старовойт, выступая на торжестве, напомнил, что в полдень 23 августа 1943 года был освобожден Харьков.

- Чем и завершилась Курская битва. Прошло много лет. К сожалению, осталось мало ветеранов, которые принимали участие в этих знаменательных событиях, - отметил он. - Куряне бережно относятся к памяти героев. Наша задача - передать эту память будущим поколениям.

Торжества прошли по всему городу: цветы и венки возложили на мемориале "Памяти советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", у стелы "Героям-курянам" на Красной площади, а отмечают памятную дату буквально всю неделю и по всему региону.

Так, два дня здесь курсирует "Поезд Победы": по местам боевой славы на нем путешествуют ветераны Московской железной дороги. На станции Поныри встретили и бронепоезд БП-4, и участников массового велопробега, а неподалеку от нее состоялось событие, которого куряне и гости региона ждали с нетерпением и назвали кульминацией всего цикла памятных мероприятий.

На мемориальном комплексе "Поклонная высота 269" около 200 реконструкторов из разных регионов России и Беларуси воссоздали атмосферу Курской битвы. 50 дней величайшего сражения попытались показать за 50 минут. Спустя 77 лет на холме, где советские солдаты противостояли фашистам, не жалея жизни, вновь появились окопы и укрепления, а земля задрожала под гусеницами танков и бронетранспортеров.

- Надо занять выгодные позиции, - говорили зрители перед началом "боя" и продвигались как можно ближе к ограждению.

Но с первыми залпами часть стала отступать:

- Это очень страшно, когда танк едет прямо около тебя… Не дай Бог никому это испытать по-настоящему…

Из-за взрывов "снарядов" на зрителей сыпались песок и грунт, дым не давал дышать, а после залпов "Катюш" показалось, что вспыхнуло все вокруг. Когда все завершилось ожидаемой победой советских солдат и позором фашистов, на холме прогремело дружное "Ура!"

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