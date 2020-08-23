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23.08.2020 22:53
Рубрика: Экономика

Накипело

В Подмосковье отключенные за долги котельные заработают до конца августа
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 187(8241)
Отключили горячую воду на 10 дней и не дают ее уже месяц? Увы, подобная ситуация знакома многим жителям Подмосковья. Не было года, чтобы жители какого-нибудь муниципалитета не жаловались, что горячая вода после плановых отключений сильно запаздывает. В этом году, например, вовремя не начали работать 35 котельных в 18 городских округах.
Отключены котельные в Электростали, Волоколамске и Сергиево-Посадском городском округе. В Пушкино воду дали. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Отключены котельные в Электростали, Волоколамске и Сергиево-Посадском городском округе. В Пушкино воду дали. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Отключены котельные в Электростали, Волоколамске и Сергиево-Посадском городском округе. В Пушкино воду дали. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Причина банальна - долги управляющих организаций перед поставщиками энергоресурсов. Жители чаще всего отношения к долгам не имеют, большинство из них оплачивают счета. А потому очень нервно относятся к пустым горячим кранам. Прошлым летом возмущались жители Яхромы, заявлявшие о намерении перекрыть Дмитровское шоссе. Этим звонят во все колокола жители Пушкино.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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В некоторых микрорайонах горячая вода была отключена еще 6 июля. "Сначала написали - на две недели. Потом в управляющей компании ГРАД заявили о том, что на тепловом пункте произошла авария и воды не будет еще 14 дней. А потом собственник теплового пункта сообщил, что у нашей УК больше 12 миллионов рублей долга за потребленные энергоресурсы", - рассказывает жительница Ксения Голубь. Вместе с ней воду ждут еще 2,9 тысячи человек, живущих в трех домах на улице Островского. А всего в Пушкино без горячей воды остались порядка 10 тысяч человек.

В УК разводят руками. "Все, что мы получаем от жителей, тут же отправляем поставщикам, - утверждает бухгалтер Елена Иванец. - Конкретно по этим домам на Островского: задолженность жителей составляет 15 миллионов рублей". Однако в областной Госжилинспекции напомнили: работать с жителями, чтобы собираемость была лучше, - такая же обязанность УК, как содержать в чистоте двор. И если жители задолжали, у УК есть право требовать возвращение долгов через суд. Отсутствие воды больше чем на месяц - серьезное нарушение. Надзорное ведомство уже отправило на этот счет обращение в прокуратуру. "Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах до конца августа", - пообещал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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