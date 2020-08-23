В столичных магазинах начали принимать зубные щетки

В Москве начали принимать старые зубные щетки не только в пунктах раздельного сбора отходов, но и в супермаркетах "Перекресток". Организаторы утверждают, что отслужившие гигиенические средства пойдут на переработку и даже помогут благоустройству.

Акция ведется совместно с компанией SPLAT - производителем зубных щеток. В значительной степени мероприятие это рекламное, однако пользы с точки зрения экологической культуры это не отменяет. Как отмечают устроители, зубную щетку нужно менять раз в два месяца, особенно когда активны вирусы. Старые щетки обычно выбрасывают в мусорку, но теперь их можно просто положить в специальные контейнеры в гипермаркетах.

Затем можно скачать приложение, купить новую щетку и получить бонусы сети. А вот сданные щетки пойдут на переработку: из них обещают сделать тротуарную плитку. Важно сдавать именно пластиковые щетки. Электрические и деревянные тут не принимаются, они не подойдут для переработки. Также не подойдут старые зубные нити и зубочистки. Сбор зубных щеток - занятие необычное. Такие акции проводят редко, так как эти изделия состоят из сложных материалов. "Корпус зубной щетки, как правило, состоит из полиэтилена, полипропилена или комбинации этих материалов. Щетина, вес которой составляет менее одного процента от веса всей щетки, - это полиамид", - поделились организаторы подобной акции в Омске. Активисты движения "Раздельный сбор" в Москве также опубликовали адреса пунктов, куда можно отнести старые зубные щетки, их можно посмотреть на rsbor-msk.ru.

Кстати, отмечают эксперты движения, полноценной экологической альтернативы пластиковым зубным щеткам пока не придумали. Сейчас очень популярны бамбуковые зубные щетки, которые можно компостировать. "Однако надо понимать, что бамбуковые щетки не могут считаться идеальной заменой пластиковым, - говорят активисты. - При использовании в сыром виде бамбук имеет значительно меньший экологический след по сравнению с пластиком. Но щетина на бамбуковой щетке не является биоразлагаемой". Именно поэтому и неправильно выбрасывать бамбуковую щетку в общий мусорный контейнер.