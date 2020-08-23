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23.08.2020 21:33
Рубрика: Власть

Крепче за баранку держись, солдат

Военные водители соревновались в мастерстве
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Спецвыпуск № 187(8241)
В учебный автомобильный центр минобороны в Острогожске прибыли команды - участницы конкурса "Мастера автобронетанковой техники" Международных армейских игр из Беларуси, Китая, России и Узбекистана. Состязания военных водителей уже в шестой раз проводятся именно здесь не случайно: воронежская "учебка" - лучшая в стране, на ее автодроме представлены все возможные варианты дорог и бездорожья. Помимо естественных препятствий создаюны искусственные - например, поле из бетонных полусфер, по которым "УАЗ" скачет, как козлик, а восьмитонный "КамАЗ" тяжело переваливается. Или 50-метровый бассейн.
Один из этапов конкурса военных водителей - преодоление 50-метрового бассейна. Фото: Пресс-служба ЗВО Один из этапов конкурса военных водителей - преодоление 50-метрового бассейна. Фото: Пресс-служба ЗВО
Один из этапов конкурса военных водителей - преодоление 50-метрового бассейна. Фото: Пресс-служба ЗВО

Соревнования в Острогожске начались 23 августа, до этого участники прошли весь маршрут пешком. Судьи рассказали о новшествах этого года, ошибках прошлых лет, объяснили условия проведения конкурса, правила поведения на трассе и меры безопасности.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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"В этом году на маршруте гонок установлено несколько знаков "Стоп". Соответственно, водитель должен рассчитывать свою скорость так, чтобы остановиться не до знака и не после, а точно перед ним. Появилось несколько новых виражей для повышения зрелищности… В остальном трасса знакомая. Самый сложный участок - полусферы. Помимо всего прочего они скользкие - для этого их специально поливают водой, - и нужно не только точно рассчитать и выдержать скорость прохождения участка, но и вовремя понизить давление в шинах на несколько атмосфер, чтобы не развернуло", - рассказал капитан российской сборной Александр Клименков. Он уже приводил нашу команду к победе в 2015 и 2019 годах.

Еще одним новшеством конкурса станет совмещение конкурса водителей и ремонтников. Вместе с грузовиками и танковыми тягачами на маршрут выйдут "технички" - тоже на базе "КамАЗа". В отдельном месте военным из четырех стран предстоит поднять 40-тонный танк Т-72 для замены опорного катка гусеницы. В качестве домкрата они будут использовать пневматическую подушку.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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