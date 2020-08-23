СК под Воронежем выясняет причины гибели пяти человек в выгребной яме

Трое взрослых и двое детей погибли в выгребной яме частного подворья в совхозе Нововоронежский, сообщили в администрации Новоусманского района.

- Погибли двое мужчин, женщина и двое детей. Они из разных семей - хозяева дома, во дворе которого находится яма, и другие люди. Предварительных версии две: либо они утонули, либо задохнулись, - рассказал "РГ" пресс-секретарь администрации Денис Вольф.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 18.52. На месте трагедии работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Личности погибших, причины и подробности происшествия выясняются.