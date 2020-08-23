На Камчатке в пожаре погиб трехлетний ребенок

Новости

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Тедеско вернется на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом" 22.08.2020
Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена 22.08.2020
Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией 22.08.2020
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 06:46
Рубрика: Происшествия

На Камчатке в пожаре погиб трехлетний ребенок

Текст: Анна Бондаренко

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре трехлетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: ГУМЧС по Костромской области
Под Костромой при пожаре погибли двое детей

Пожар произошел в воскресенье около девяти утра по местному времени в трехкомнатной квартире одного из многоквартирных домов поселка Усть-Камчатск.

Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, которые обязаны осуществлять надзор за условиями жизни несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Для выяснения причин пожара назначен ряд судебных экспертиз, на месте работают эксперты инженерно-пожарной лаборатории регионального Главка МЧС России и криминалисты Следственного комитета.

По неподтвержденной официально информации, в горевшей квартире жила многодетная семья с шестью детьми.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников