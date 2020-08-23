На Камчатке в пожаре погиб трехлетний ребенок

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре трехлетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Пожар произошел в воскресенье около девяти утра по местному времени в трехкомнатной квартире одного из многоквартирных домов поселка Усть-Камчатск.

Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, которые обязаны осуществлять надзор за условиями жизни несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Для выяснения причин пожара назначен ряд судебных экспертиз, на месте работают эксперты инженерно-пожарной лаборатории регионального Главка МЧС России и криминалисты Следственного комитета.

По неподтвержденной официально информации, в горевшей квартире жила многодетная семья с шестью детьми.