Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за сильных дождей

В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за очень сильных ливней, которые ожидаются в крае днем 23 и ночью 24 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Спасатели предупреждают, что дожди могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера: нарушения в работе объектов энергетики и связи, повреждения крыш.

В МЧС советуют жителям края подстраховаться: пережидать порывы ветра в помещениях, а, будучи на улице, держаться подальше от рекламных щитов и металлических конструкций, которые могут упасть.