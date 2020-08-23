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23.08.2020 08:09
Рубрика: Происшествия

Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за сильных дождей

Текст: Анна Бондаренко

В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за очень сильных ливней, которые ожидаются в крае днем 23 и ночью 24 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

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Спасатели предупреждают, что дожди могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера: нарушения в работе объектов энергетики и связи, повреждения крыш.

В МЧС советуют жителям края подстраховаться: пережидать порывы ветра в помещениях, а, будучи на улице, держаться подальше от рекламных щитов и металлических конструкций, которые могут упасть.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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