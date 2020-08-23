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23.08.2020 21:33
Рубрика: Власть

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В Поволжье прошел чемпионат России по парашютному спорту среди десантников
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Спецвыпуск № 187(8241)
Год 2020-й для Воздушно-десантных войск - юбилейный. "Войскам дяди Васи" исполнилось 90 лет. 10 августа, спустя несколько дней после круглой даты, в Ульяновске стартовал юбилейный 60-й чемпионат России по парашютному спорту среди десантников, который продлится до 20 августа. Эти же соревнования имеют статус открытого чемпионата России по парашютному спорту.
Нынешний чемпионат РФ по парашютному спорту среди десантников стал юбилейным, 60-м. Фото: Алексей Юхтанов Нынешний чемпионат РФ по парашютному спорту среди десантников стал юбилейным, 60-м. Фото: Алексей Юхтанов
Нынешний чемпионат РФ по парашютному спорту среди десантников стал юбилейным, 60-м. Фото: Алексей Юхтанов

Торжественное открытие двойного чемпионата прошло на территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. На следующий день участников принял аэродром ДОСААФ "Белый Ключ". Впервые в этом году в рамках чемпионата ВДВ разыгрывается Кубок командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по парашютному спорту, как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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К участию заявились 123 спортсмена: 15 мужских и 5 женских команд, представляющих все соединения и воинские части ВДВ, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова (того самого "Дяди Васи"), 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального и Южного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.

"Аннушка" нарезает круги, набирая высоту и периодически скрываясь из глаз. Наблюдающий за самолетом и спортсменами оператор со своим "телескопом" напоминает астронома-любителя. По рации звучит команда: "Пошел!", но невооруженным глазом увидеть, как человек отделяется от самолета на высоте двух тысяч метров, невозможно. А все главное происходит до раскрытия купола: первый этап посвящается одиночной акробатике. Все, что делает парашютист в свободном падении, фиксирует видеоаппаратура, записи после окончания этапа внимательно просматривает судейская коллегия, и каждый ставит свою оценку.

При ветре более семи метров в секунду состязания на точность приземления не проводятся

- Предельно допустимая высота раскрытия парашюта - тысяча метров. До этого момента, за считанные секунды каждый должен прокрутить шесть фигур. Спираль - это вращение на 360 градусов в горизонтальной плоскости, сначала в одном направлении, потом в другом. А сальто - в вертикальной. Парашютист это делает один раз, потом повторяет. В итоге получаются четыре спирали и два сальто. Время уходит и на то, чтобы загасить горизонтальную скорость судна и набрать вертикальную собственную. Конечно, опытный спортсмен понимает, что наиболее эффективное вращение всегда будет вокруг центра тяжести, - объясняет старший судья по одиночной акробатике Галина Иванникова.

Первый прыжок на соревнованиях - "пристрелочный". Его совершает заслуженный тренер России, абсолютный чемпион мира Дмитрий Мастафанов. Несмотря на то что приборы точно определяют все погодные параметры, "прощупать" условия лично - долг самых опытных. "Все хорошо. Погода позволяет. Облачность находится сбоку от места выброски, поэтому можно работать", - заключает он после приземления.

Фото: Пресс-служба Владимира Шаманова
Владимир Шаманов: Русские десантники - это особая порода людей

Среди первых исполнителей акробатического комплекса - абсолютная чемпионка мира и Европы по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта старший прапорщик Ольга Кравченко. За ее плечами около 10 тысяч прыжков. Но пандемия внесла коррективы и в ее график: она впервые в этом году "дорвалась" до парашютной акробатики.

Спортсмены соревновались в индивидуальных и групповых прыжках. Итоги состязаний за Кубок командующего Воздушно-десантными войсками подведены 20 августа, к сожалению, уже после подписания номера в печать.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ) Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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