Торжественное открытие двойного чемпионата прошло на территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. На следующий день участников принял аэродром ДОСААФ "Белый Ключ". Впервые в этом году в рамках чемпионата ВДВ разыгрывается Кубок командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по парашютному спорту, как в индивидуальном, так и в командном зачете.
К участию заявились 123 спортсмена: 15 мужских и 5 женских команд, представляющих все соединения и воинские части ВДВ, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова (того самого "Дяди Васи"), 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального и Южного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.
"Аннушка" нарезает круги, набирая высоту и периодически скрываясь из глаз. Наблюдающий за самолетом и спортсменами оператор со своим "телескопом" напоминает астронома-любителя. По рации звучит команда: "Пошел!", но невооруженным глазом увидеть, как человек отделяется от самолета на высоте двух тысяч метров, невозможно. А все главное происходит до раскрытия купола: первый этап посвящается одиночной акробатике. Все, что делает парашютист в свободном падении, фиксирует видеоаппаратура, записи после окончания этапа внимательно просматривает судейская коллегия, и каждый ставит свою оценку.
- Предельно допустимая высота раскрытия парашюта - тысяча метров. До этого момента, за считанные секунды каждый должен прокрутить шесть фигур. Спираль - это вращение на 360 градусов в горизонтальной плоскости, сначала в одном направлении, потом в другом. А сальто - в вертикальной. Парашютист это делает один раз, потом повторяет. В итоге получаются четыре спирали и два сальто. Время уходит и на то, чтобы загасить горизонтальную скорость судна и набрать вертикальную собственную. Конечно, опытный спортсмен понимает, что наиболее эффективное вращение всегда будет вокруг центра тяжести, - объясняет старший судья по одиночной акробатике Галина Иванникова.
Первый прыжок на соревнованиях - "пристрелочный". Его совершает заслуженный тренер России, абсолютный чемпион мира Дмитрий Мастафанов. Несмотря на то что приборы точно определяют все погодные параметры, "прощупать" условия лично - долг самых опытных. "Все хорошо. Погода позволяет. Облачность находится сбоку от места выброски, поэтому можно работать", - заключает он после приземления.
Среди первых исполнителей акробатического комплекса - абсолютная чемпионка мира и Европы по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта старший прапорщик Ольга Кравченко. За ее плечами около 10 тысяч прыжков. Но пандемия внесла коррективы и в ее график: она впервые в этом году "дорвалась" до парашютной акробатики.
Спортсмены соревновались в индивидуальных и групповых прыжках. Итоги состязаний за Кубок командующего Воздушно-десантными войсками подведены 20 августа, к сожалению, уже после подписания номера в печать.