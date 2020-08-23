Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты уже третью неделю работает в Усолье-Сибирском на территории бывшего химического комбината. 60 военнослужащих химвойск прибыли в город по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Здесь настоящая зона экологического бедствия. На территории в 610 гектаров после банкротства предприятия остались более 200 промышленных объектов. По большому счету, здесь заражено все: земля, вода, конструкции. По данным МЧС и Росприроднадзора, на площадке скопилось не менее двух миллионов тонн токсичных отходов.

Военные будут работать здесь два месяца. За это время они наладят систему мониторинга экологической обстановки на промплощадке и в городе. В город военным бортом доставили мобильные комплексы радиационной, химической и биологической разведки и универсальную станцию специальной обработки. Уже взяты первые пробы воздуха и воды в разных районах Усолья-Сибирского. Результаты показали, что химическая обстановка в городе остается в норме.

Кроме того, военным поручили обследовать и утилизировать 16 аварийных цистерн с отходами. Если герметичность емкостей будет нарушена, и их пары попадут в воздух, быть беде. Чтобы этого не произошло, военные разворачивают установки водяной завесы вокруг опасных емкостей. Затем займутся перекачкой химикатов в новые толстостенные бочки. В этой таре отходы будут храниться на уже подготовленном складе до тех пор, пока Росатом, ответственный за весь проект утилизации, не построит в Усолье завод по их переработке.

К концу октября межведомственная рабочая группа по вопросам ликвидации последствий работы бывшего завода "Усольехимпром" под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко должна предоставить "дорожную карту" по ликвидации накопленного вреда. Все работы должны завершиться к 2024 году. Примерная стоимость пока не определена, но ясно, что счет идет на миллиарды. Только проектная стоимость демеркуризации ртутного цеха - 1,4 миллиарда рублей.

Остров Врангеля стал "испытательным полигоном" для реализации пилотного проекта минприроды

До конца года на работы в Усолье-Сибирском выделено 400 миллионов рублей. Предстоит ликвидировать три скважины глубинного захоронения отходов, установить противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары. Начнется и демонтаж ртутного цеха.

А у специальных экологических подразделений Тихоокеанского и Северного флотов работа менее опасная, но все равно крайне важная: они убирают мусор - в основном металлический, копившийся на Севере более полувека.

…Когда-то на острове Врангеля были погранзастава, полярная и радионавигационная станция, поселок, аэропорт. К концу 1990-х остров опустел. Остались лишь бочки из-под нефтепродуктов. Залежи бочкотары, труб и отслужившей свой срок техники тянулись на километры.

В 2011-м остров стал "испытательным полигоном" проекта Минприроды России по очистке прибрежных арктических территорий. Сюда завезли прессовальное оборудование, чтобы брикетировать металлолом для последующего вывоза морем. На первые два года минприроды выделило более 250 миллионов рублей на работы на острове Врангеля, Земле Франца-Иосифа и на комплексную оценку экологического ущерба в семи регионах Арктической зоны.

Одним из главных исполнителей "генеральной уборки" Арктики стало министерство обороны. Как сообщили в ведомстве, на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах и в 12 ГУ МО РФ были созданы специализированные подразделения. Военнослужащие прошли подготовку, в частности, изучили меры безопасности при проведении экологической очистки, в том числе при работе со специальным оборудованием.

Местом приложения их сил стали остров Котельный (Новосибирские острова), аэродром Алыкель в Норильске, архипелаг Новая Земля и остров Врангеля. Экологические взводы не только собирают и прессуют металлолом, но и сносят обветшалые здания, утилизируют бытовой мусор и ведут рекультивацию местности. За эти годы очищено свыше 300 гектаров территорий, счет вывезенных отходов идет на десятки тысяч тонн.

При строительстве новых военных объектов в Арктике минобороны учло прежние ошибки. Теперь в состав создающихся в этой зоне новых военных городков обязательно включены помещения для хранения горюче-смазочных материалов, налажена система обращения с бытовыми отходами. Но работы экологическим взводам пока хватает.