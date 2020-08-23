В Кузбассе врачи удалили зуб, выросший в носу у ребенка

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы обнаружили у подростка редкую аномалию - коренной зуб в гайморовой пазухе.

На протяжении длительного времени мальчик страдал от сильных головных болей и хронического гайморита. При обследовании выяснилось, что причина страданий пациента - зуб, выросший прямо в верхнечелюстной пазухе.

- Зуб у подростка удалили оперативным путем, пазуху освободили от патологического воспалительного процесса, - сообщает пресс-служба Кузбасской областной детской клинической больницы.

Мальчик чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы.