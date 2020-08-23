Проект реновации Военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска был разработан четыре года назад, чуть позже - концепция возрождения территории. В этом году при губернаторе региона создана комиссия по подготовке и реализации концепции комплексной реновации территории Военного городка.

- На протяжении нескольких лет мы разрабатывали концепцию, была проделана большая работа. Документ представлен мэру города и отправлен в Министерство обороны РФ. С тех пор прошло два года, все это время идут переговоры. Насколько мне известно, в министерстве заинтересовались концепцией, анализируют информацию. Но, к сожалению, пока окончательного решения нет, - сказала заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

К работе над концепцией были привлечены департамент строительства и архитектуры мэрии, региональные министерства строительства, спорта, культуры. Все дело в том, что муниципалитет настаивает на комплексном развитии всей территории, а не отдельных участков, которые из-за близости к центру привлекают застройщиков.

Согласно разработанной концепции реновации на территории Военного городка предполагается создание нескольких кластеров. Один из них - исторический "Музейный квартал", опорной точкой которого уже можно считать действующий мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история". Его могли бы дополнить центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области, историко-патриотический парк Первой мировой войны и истории Военного городка, военно-инженерный музей, музеи связи, спорта, современного искусства, природы, книги и выставочный манеж, а также многофункциональный культурный центр, концертно-театральный зал, церковь во имя святителя Николая Мирликийского.

Спортивный кластер - еще одна составляющая. Планируется, что он включит в себя бассейн СКА (запланирован капитальный ремонт), Дом спорта с залами для занятий экстремальными видами спорта, центр адаптивного спорта и физкультуры и реабилитационный комплекс. Непосредственно на территории городка, на улице Гаранина, в сентябре прошлого года открыт Сибирский региональный центр фехтования олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Здесь тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Новосибирской области по фехтованию. Осенью этого года вблизи Военного городка - на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе - откроется крупнейший за Уралом Региональный центр волейбола. Здесь начнет тренировки новосибирский "Локомотив". А в 2022 году Новосибирск примет матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Общественность считает важным сохранить объекты культурного наследия Военного городка

Наконец, "Городок знаний" включает развитие образовательной среды. В планах - строительство школы на 1,5 тысячи мест с центрами дополнительного и непрерывного образования, лабораториями для исследований и городом профессий.

Работа по передаче имущества военных городков, расположенных на территории Новосибирской области, в муниципальную и областную собственность ведется с 2012 года. Всего на тот момент планировалось передать двадцати муниципальным образованиям 137 объектов, включая жилые дома, детские сады, котельные, объекты теплогенерации и электроэнергии. В частности, в собственность Новосибирска были переданы квартиры в жилых домах, расположенных в Военном городке № 17. А в госсобственность Новосибирской области - пять объектов спортивного комплекса армии.

По оценке регионального департамента имущества и земельных отношений, не все объекты находились в удовлетворительном состоянии.

- Муниципалитету был передан небольшой участок Военного городка № 17 вместе с дорогами и домами. Наше видение в развитии этой территории - комплексное, так как там много объектов культурного наследия. На территории можно было бы сделать спортивно-рекреационный кластер, куда можно было бы прийти и прогуляться. Могло бы получиться очень интересно и привлекательно для новосибирцев и гостей города, - комментирует Анна Терешкова.

Общественность считает важным сохранить объекты культурного наследия и историко-архитектурную специфику городка, учитывая, что в Новосибирске не так много памятников архитектуры. Но при этом микрорайону нужны современная социальная, транспортная, инженерная инфраструктура. Согласно анализу, проведенному проектировщиками Института градостроительного планирования, на территории есть ряд проблем. Это недостаточная транспортная и пешеходная доступность объектов, обособленность их от городской среды, отсутствие инженерных мощностей для перспективного освоения территории.

Справка

По словам главного архитектора мэрии Александра Ложкина, Военный городок № 17 является редким комплексом кирпичных зданий, возведенных в рамках единого проекта в Новониколаевске и Новосибирске в первой половине XX века, и представляет собой один из наиболее значимых памятников архитектуры Новосибирской области. Он расположен на площади 85 гектаров и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. На сегодня в состав комплекса входит 31 кирпичное здание, строительство которых велось в 1910-1913 годах и продолжалось в советский период. Большая часть из них до сих пор используется по первоначальному назначению (жилые дома, казарменные и административные помещения), но часть зданий уже находится в аварийном состоянии.