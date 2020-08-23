На границе с Грузией открыли горные маршруты

В Кабардино-Балкарской Республике для альпинистов восстановили 39 маршрутов восхождения на вершины Главного Кавказского хребта, которые существовали в советское время и были закрыты с момента развала СССР. Ранее многие вершины попали в 100-метровую погранзону, которую было запрещено посещать. Но властям с пограничниками удалось найти выход.

Теперь получить разрешение на восхождение можно из дома, отправив форму заявки в пограничную службу. Фото: РИА Новости

Эти направления находятся на границе Грузии и России. Как рассказали в министерстве курортов и туризма региона, речь идет о вершинах Главного Кавказского хребта.

- Многие знаменитые вершины попали в 100-метровую погранзону, которую было запрещено посещать. Было принято решение, устраивающее все стороны, и в текущем году идентифицировано и запущено 39 маршрутов, - заявил глава ведомства Мурат Шогенцуков.

Большая часть из них относится к пятой категории сложности - предпоследней из возможных в альпинизме. Конечные точки маршрутов расположены по рубежу стометровой полосы местности вдоль государственной границы РФ. Восемь маршрутов находятся в районе Безенги - Джанги-Тау, Катын-Тау, Шхара и Ляльвер. И 31 маршрут - в районе Приэльбрусья, в том числе это Шхельда, Пик Щуровского, Гумачи. Специалисты министерства совместно пограничниками и альпинистами составили и обновили паспорта маршрутов, отработали алгоритм оформления пропусков и выхода на контрольные точки. Теперь получить разрешение на восхождение можно из дома, отправив форму заявки в пограничную службу.

Кстати, сейчас проход в погранзону и так требует оформления пропусков, напомнил врио начальника погрануправления ФСБ России по Кабардино-Балкарии Дмитрий Бобров.

- В июле в погранзону пропущены 16 тысяч 640 человек, с начала августа - 16 тысяч 947, заявления на получение пропуска идут большим потоком, - рассказал Бобров, отметив, что алгоритм получения пропуска опубликован на сайте министерства курортов и туризма КБР.