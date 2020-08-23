Троих террористов ИГИЛ ликвидировали в Ингушетии

Трое участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" нейтрализованы в ходе спецоперации в Ингушетии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета, бандиты скрывались в частном доме в Сунженском районе на окраине села Троицкое. Им предложили сдаться, но боевики открыли огонь. Среди гражданского населения пострадавших нет.

В результате перестрелки ранены двое спецназовцев, им оказана медицинская помощь. На месте боя правоохранители нашли арсенал оружия: пистолеты, автоматы, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Ранее "РГ" сообщала, что в воскресенье утром в Сунженском районе Ингушетии был введен режим контртеррористической операции.