В Дагестане аулам выделят гранты на создание гостевых домов

Аулы Дагестана смогут получить гранты на создание гостевых домов. К такому решению власти региона пришли, проанализировав постоянно растущий интерес к этнотуризму, сообщил первый заместитель министра по туризму и народным промыслам Республики Дагестан Виталий Демченко на фестивале межрегионального взаимодействия "Каспий - море дружбы".

В последние два-три года турпоток в Дагестане растет на 20 процентов в год. В прошлом году регион принял порядка 850 тысяч туристов и это при том, что население республики составляет 3,1 миллиона человек.

Особенность Дагестана в том, что еще в годы СССР туристская инфраструктура здесь формировалась в первую очередь с учетом традиционного пляжного отдыха, а также горных походов. В принципе, климатические особенности региона к этому располагают: в Дербенте и Каспийске есть прекрасные песчаные пляжи, у берегов которых традиционно строились базы отдыха. В горных районах создавались приюты для альпинистов и других любителей экстремального отдыха.

Тем не менее, в последние годы ясно обозначился еще один тренд: все больше туристов хотят не просто отдыхать на берегу Каспийского моря или преодолевать горные перевалы, людям интересны народные промыслы и уникальный быт народов Кавказа.

Традиционный уклад сохранился во многих районах Дагестана. Более того, в сельском хозяйстве республики задействовано 55 процентов населения Дагестана, для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 27 процентов.

В магалы Дербента часто захаживают туристы. Фото: Вера Черенева/РГ

В Дагестане живут представители порядка 170 народов. Аварцы, андийцы, ахвахцы, каратинцы, дидойцы, бежтинцы, даргинцы, кубачинцы, лезгины, кумыки, лакцы, табасараны и многие другие народы, живущие здесь веками, сохранили свой традиционный быт: кухню, устройство дома, национальные одежды, музыку. И, в принципе, своей культурой, народы готовы делиться с туристами.

Дагестан, как и другие регионы Кавказа, славится своим гостеприимством. Здесь до сих пор местные жители могут пригласить в гости незнакомца, напоить чаем и рассказать о культуре своего народа. Но, как признают в Министерстве по туризму и народным промыслам Республики Дагестан, такой формат невозможен при развитии турпотока: туризм - это не когда приезжает отдельный гость, это бизнес и для его функционирования нужны полноценные гостевые дома. Заинтересованы в таких объектах и в самих аулах, ведь один гостевой дом обеспечивает от трех до пяти рабочих мест. По сути, гостевой дом может стать центром экономического притяжения аула, новые возможности открываются и у мастеров народных промыслов, которые получают новые рынки сбыта для продажи своей продукции.

Сейчас в Дагестане 47 таких объектов. И их число будет расти.

Виталий Демченко говорит, что требования к объектам размещения довольно жесткие, например, традиционный частный дом использовать не получится, нужно подвести все коммуникации, обеспечить стандарты полноценного гостиничного номера. Но с национальным колоритом.

Параллельно в Дагестане ведется масштабная работа по классификации уже имеющихся средств размещения. Задача - подвести все под единый стандарт, чтобы турист, бронирующий номер на сайте-агрегаторе, понимал, какие условия его ждут по приезду.

Еще один вызов - это объекты показа. В Дагестане много памятников. И в городах уже зафиксирован серьезный наплыв туристов. Например, Дербент неспроста называют музеем под открытым небом. Это древнейший город России, по официальным данным ему две тысячи лет, но многие горожане уверены, что основан Дербент не менее пяти тысяч лет назад. Магалы Дербента входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как уникальная часть городской среды. Такой чести в России удостоен только исторический центр Петербурга.

Даже сейчас в исторических кварталах Дербента многолюдно, а в главную точку притяжения города - цитадель Нарын-кала возникают очереди. В отличие от многих городов страны, где музеи не пользуются большой популярностью среди местных жителей, в крепости Дербента всегда аншлаг. Здесь устраивают свадебные фотосессии, родители водят сюда детей, чтобы рассказать им о прошлом города, многие приходят в цитадель просто погулять.

Масштабная реконструкция прошла в крепости пять лет назад, когда отмечалось двухтысячелетие Дербента. Но часть объектов крепости еще не изучены и перед историками стоит серьезная дилемма: проводить ли дальнейшие раскопки или же консервировать объекты для изучения будущих поколений.

Крестообразное водохранилище в крепости Нарын-кала. Многие исследователи уверены, что изначально это было здание храма. Фото: Вера Черенева/РГ

Цитатель окружена магалами - историческими районами. Многие дома стоят здесь сотни лет. Жизнь в магалах течет своим неспешным чередом. Здесь все соседи друг друга знают, не запирают дверей. Женщины вывешивают на улицах белье, мужчины проводят выходные за неспешной игрой в нарды прямо на улицах. Готовы ли дербентцы к наплыву туристов, гидами с громкоговорителями и дискотеками до утра? Пока на этот вопрос нет единого ответа и в самом Дагестане.

Сулакский каньон - самый глубокий каньон Европы с наплывом туристов уже столкнулся. В прошлом году здесь открыли туристский хаб, комплекс объектов, предназначенный специально для путешественников. Здесь поставили кафе, огородили обрывы, оборудовали смотровые площадки. Ежедневно каньон посещает порядка пяти тысяч туристов. Еще три года назад их число было в десять раз меньше. Антропогенная нагрузка на территорию возрастает.

Сулакский каньон. Фото: Вера Черенева/РГ

Власти региона склоняются к тому, что турпоток в точках притяжения путешественников может быть оптимизирован благодаря расширению сети туристских маршрутов. Сейчас их несколько, на Сулакский каньон можно приехать на несколько часов, а можно провести и несколько суток в турпоходе. Также в поселках недалеко от каньона активно строятся базы отдыха.

Еще один способ привлечь туристов - это фестивали. Правда, в этом году пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. В регионе было отменено в общей сложности свыше 180 мероприятий.

Но есть и плюсы. В этом году многие россияне открыли для себя Дагестан. В регионе констатируют: базы отдыха и гостиницы заполнены практически полностью. Активнее всего едут индивидуальные путешественники. В регионе рассчитывают, что когда пандемия закончится, восстановится турпоток из соседнего Азербайджана и из других стран. Правда, за позитивными прогнозами и планами по строительству новых отелей и открытием новых маршрутов, красной линией проходит вопрос, как за шумной толпой туристов сохранить самобытность этого удивительного края.