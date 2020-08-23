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23.08.2020 21:54
Рубрика: Общество

Каникулы в семье

Череповецкие сироты находят новых родителей
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
В Череповце проходит акция "Лето в семье". Из 60 воспитанников центра помощи "Наши дети" 15 ребятишек останутся жить в семьях, в которых отдыхали на каникулах.

Акция проходит с конца мая по октябрь. Главная цель - помочь детям-сиротам обрести родителей и создать условия для комфортного отдыха. Потенциальные приемные родители и ребята за это время знакомятся, лучше узнают друг друга. "Самая заветная мечта ребят - обрести дом и семью, в которой их полюбят и будут заботиться. У части подростков она исполнилась, еще шесть детей находятся на каникулах в семье, - рассказывает заведующая отделением центра помощи детям Наталия Логинова. - А бывает, что люди звонят уже через три дня и говорят, что решили оставить ребенка навсегда. Это лучший итог акции".

Фото: iStock
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Нынешний сезон особенно труден для сиротского учреждения. Из-за коронавирусной инфекции ребята находятся на режиме самоизоляции с конца марта. Полноценного летнего отдыха у них не было. Поэтому у специалистов одна надежда на данный проект. В большинстве случаев детей к себе на каникулы приглашают семьи из Череповца, а также городов Бабаево, Вытегры, Грязовца. Некоторые подростки попали в семьи, которые живут в небольших населенных пунктах. Например, Таню, а она в сиротском учреждении чуть больше года, взяли на каникулы в деревню в большую семью, в которой уже есть опыт воспитания приемных детей. Девочке здесь очень нравится, она помогает взрослым по хозяйству.

Всего же на Вологодчине в организациях для детей-сирот живут и воспитываются 487 подростков. И каждый ребенок мечтает обрести родителей. Для этого и придумали акцию "Лето в семье".

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