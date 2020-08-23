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23.08.2020 22:59
Рубрика: Экономика

Долетит как птица

Из Петербурга в Самару запустили скоростной поезд "Стриж"
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Из Санкт-Петербурга в Самару теперь можно добраться в два раза быстрее. В первый рейс 21 августа с Ладожского вокзала в город на Волге отправился скоростной поезд "Стриж", который ранее курсировал по маршруту Москва - Берлин. А уже 22 августа на нем обратно отправились путешественники из Самары.

Теперь этот поезд будет обслуживать данный маршрут постоянно. Благодаря уникальному подвижному составу, способному развивать скорость до 200 километров в час, а также специальному расписанию время в пути сократится почти вдвое и составит 19 часов.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В Самару поезд будет ходить через столицу. Кроме Москвы предусмотрены остановки на станциях Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск и Сызрань. "Стриж" будет возить пассажиров в Самару через день, а в промежутках между этими рейсами будет ходить в скоростном режиме до Москвы.

В составы поездов "Стриж" включены вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов, спальные вагоны класса "люкс". Во всех вагонах действуют экологически чистые туалеты, системы кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки мобильных устройств и индивидуальные столики. В СВ "Стрижа" купе предназначены для двух пассажиров, каждое оборудовано индивидуальным санузлом с душем.

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