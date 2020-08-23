Россия по праву считается одним из мировых лидеров авиационного двигателестроения. Эту прочную позицию в высокотехнологичной отрасли экономики удалось удержать после распада Союза, когда кооперационные связи были разорваны. И сейчас в мире не так много аналогов авиатехники, способной благодаря своему надежному двигателю выполнять такие задачи, как тушение крупных лесных пожаров, спасение людей в неподготовленных для посадки вертолетов местах.

При этом российские разработчики моторов отслеживают судьбу аппаратов, созданных в советское время в кооперации с партнерами, и предостерегают от использования нелицензионных модификаций, не отвечающих требованиям безопасности.

Запас прочности создан

Базовыми моделями отечественных вертолетных двигателей являются моторы семейства ТВ3-117, разработанные еще в советское время. Их дальнейшее развитие - ВК-2500 в современной модификации - стало одним из самых массово используемых, своеобразным бестселлером, которым оснащаются практически все вертолеты производства Миля и Камова. Винтокрылые машины линейки Ми-8, Ми-17 - гражданские, военные, боевые - получили широкое распространение в мировой авиации.

Российские двигатели успешно эксплуатируются в составе силовых авиационных установок в 80 странах мира, что способствует развитию рынка поставок этой техники, ее ремонта и сервисного обслуживания. При этом последние десятилетия нашей стране пришлось серьезно заняться импортозамещением, так как после разрыва кооперационных связей, существовавших в СССР, значительная часть моторостроительных мощностей осталась на Украине.

Результаты есть. И весьма положительные. В 2016 году "ОДК-Климов", ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, приступил к серийному выпуску турбовальных двигателей ВК-2500, полностью собранных из российских комплектующих, в широкой кооперации с отечественными производителями. В 2018 году началось серийное производство двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА. Успехи в импортозамещении позволяют российскому двигателестроению занимать почетное место в первой шестерке мировых производителей.

Успехи в импортозамещении позволяют российскому двигателестроению занимать почетное место в первой шестерке мировых производителей

Качество отечественной продукции определяет ее надежность. Выбор эксплуатантов из разных стран, в том числе их вооруженных сил, в пользу российской авиатехники объясняется ее способностью работать в самых сложных природных и погодных условиях. Недаром именно российские вертолеты используются для тушения пожаров даже в Австралии и Канаде.

Надо отметить, что двигатели ТВ3-117, которые стоят на вертолетах Ка-32, эксплуатирующихся с внешней подвеской, изначально не предназначались для выполнения таких практически экстремальных задач. Однако запас прочности и надежности у мотора настолько велик, что позволяет выдерживать нагрузку гораздо больше расчетной. Во время пожара, когда дым, сажа, копоть забивают проточную часть двигателя, снижая его характеристики, машина продолжает работать на заданных режимах.

Популярность российской авиатехники во многих странах мира, в том числе у вооруженных сил, объясняется ее способностью работать в самых сложных природных и погодных условиях

Не только пожары, но и муссонные дожди, льющие месяцами, не в состоянии повлиять на эксплуатационно-технические характеристики винтокрылых машин российского производства. Неизбежные в таких условиях коррозия и отложение солей не помешают выполнить поставленную задачу, в том числе боевую, в условиях высокогорья или пустыни. Поэтому ВВС многих стран отдают предпочтение именно нашей технике.

Модификация без сертификации

Все российские авиационные двигатели, созданные в рамках импортозамещения, проходят обязательную сертификацию. Надежность их эксплуатации подтверждена комплексом испытаний и широкой успешной практикой. Авиационные власти РФ следят за строгим соблюдением правил, определяющих как безопасность конкретных людей в полете, так и обороноспособность всего государства.

При этом разработчиков отечественной авиации не может не беспокоить продолжение использования устаревших ТВ3-117, распространяющихся по миру с территории Украины, и их нелицензионного продолжения - ТВ3-117СБМ1В. Двигателей, не прошедших комплекс испытаний, а значит, не имеющих легитимных оснований для установки на вертолетах.

Опасения не беспочвенны. Так, 7 июля этого года произошло крушение вертолета Ми-17 в Перу. Погибли семь человек. Это был армейский вертолет 341-й эскадрильи ВВС Перу, произведенный в 1986 году для Никарагуа, перепроданный Перу в 1992 году. Авиакатастрофа с участием вертолета стала второй за последнее время в этой стране. Предыдущая трагедия случилась в мае 2019 года на границе с Эквадором, погибли двое. Оба летательных аппарата были переоборудованы под украинские двигатели ТВ3-117СБМ1В, под некую модификацию ТВ3-117, не прошедшую сертификацию. Российские двигателестроители неоднократно обращали внимание на то, что качество и надежность этих моторов под большим вопросом. Однако интересы отдельных эксплуатантов, желающих сэкономить за счет приобретения нелицензионного двигателя и контрафактных запчастей, зачастую идут вразрез с соображениями безопасности. Понятно, что ответственность за прерванные полеты полностью лежит на эксплуатирующей стороне.

Российские создатели "пламенных моторов" работают в тесной интеграции с отечественными предприятиями

Между тем развитие легендарной разработки прошлого века продолжается в правовом русле. Российские создатели "пламенных моторов" работают в тесной интеграции с отечественными предприятиями. Госкорпорация "Ростех" включает около 800 научных и производственных организаций из 60 регионов страны. Двигатель ВК-2500 производится в трех вариантах - взлетной мощностью от 2000 до 2400 лошадиных сил. Цифровая система управления и контроля выводит эксплуатацию продукции на новый уровень эффективности, экономичности и надежности. Одна из последних модификаций ВК-2500 - двигатель ВК-2500П, предназначенный для установки на модернизированных вертолетах Ми и Ка военного назначения, получил высокую оценку профессионалов, став, по их признанию, прорывом в этой области.