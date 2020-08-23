Началась подготовка ко второму пуску ракеты "Ангара-А5" с Плесецка

В Архангельской области на космодроме Плесецк началась разгрузка модулей новой ракеты-носителя "Ангара-А5" и ее подготовка к летным испытаниям. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракету отправили в Плесецк 14 августа из Центра имени Хруничева. Накануне она успешно прошла все контрольные испытания.

Как ранее отметил глава ведомства Дмитрий Рогозин, осенью 2020 года планируется возобновить летные испытания ракеты. Они включают в себя шесть пусков, которые предстоит выполнить в 2021-2022 годах.

Напомним, с космодрома Плесецк проведены два запуска ракет этого семейства. Легкая модификация "Ангара-1.2ПП" запущена в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Справка "РГ"

"Ангара-5" - первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. При производстве ракет семейства "Ангара" применяется исключительно отечественная элементная база. В качестве топлива используется экологически безопасные компоненты топлива - керосин и жидкий кислород. Ввод КРК "Ангара" в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит независимый гарантированный доступ в космос.