В центре Вологды в реке затонул теплоход с пассажирами

На борту частного судна "Капитан Артюшин" находилось 25 человек. Всех пассажиров благополучно эвакуировали на берег.

Чтобы поднять со дна реки затонувшее судно "Капитан Артюшин" и отбуксировать его к берегу, спасателям пришлось использовать другие плавательные средства. Фото: пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Все произошло поздно вечером. Что стало причиной ЧП, пока непонятно. Как говорят очевидцы, послышался скрежет. Возможно, судно ударилось о дно реки Вологды. А потом стало крениться и тонуть. "Наши специалисты сразу же выехали на место происшествия, - сообщил Виталий Ковтун, представитель ГУ МЧС по Вологодской области. - Очевидцы уже помогали пассажирам выбраться на берег, судно ушло под воду в двадцати метрах от него". По информации администрации Вологды, произошла утечка дизельного топлива. Ниже по течению спасатели установили боновые заграждения. Они будут там находиться до момента подъема судна.

Угрозы экологического загрязнения нет. "Капитан Артюшин" обследовали водолазы. Сразу хотели откачать воду из трюмов и внутренних помещений с помощью мотопомп, чтобы его приподнять. "Но сделать этого не смогли из-за того, что владелец изменил конструкцию. Поэтому пришлось использовать другие плавсредства, чтобы приподнять судно и отбуксировать к месту приписки и ремонта", - пояснил заместитель мэра Вологды Алексей Никитин.

Выяснилось, что "Капитан Артюшин" был построен в 1973 году, а два года назад по решению суда исключен из Реестра маломерных судов

Назначила проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Она-то и обнародовала некоторые подробности. Выяснилось, что "Капитан Артюшин" был построен в 1973 году, а два года назад по решению суда исключен из Реестра маломерных судов. Для владельца поставили условие: дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на учет. А еще капитан судна не один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров.