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23.08.2020 21:32
Рубрика: Происшествия

Капитан лег на дно

В центре Вологды в реке затонул теплоход с пассажирами
Текст: Светлана Цыганкова ( "Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
На борту частного судна "Капитан Артюшин" находилось 25 человек. Всех пассажиров благополучно эвакуировали на берег.
Чтобы поднять со дна реки затонувшее судно "Капитан Артюшин" и отбуксировать его к берегу, спасателям пришлось использовать другие плавательные средства. Фото: пресс-служба УМЧС по Вологодской области Чтобы поднять со дна реки затонувшее судно "Капитан Артюшин" и отбуксировать его к берегу, спасателям пришлось использовать другие плавательные средства. Фото: пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Чтобы поднять со дна реки затонувшее судно "Капитан Артюшин" и отбуксировать его к берегу, спасателям пришлось использовать другие плавательные средства. Фото: пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Все произошло поздно вечером. Что стало причиной ЧП, пока непонятно. Как говорят очевидцы, послышался скрежет. Возможно, судно ударилось о дно реки Вологды. А потом стало крениться и тонуть. "Наши специалисты сразу же выехали на место происшествия, - сообщил Виталий Ковтун, представитель ГУ МЧС по Вологодской области. - Очевидцы уже помогали пассажирам выбраться на берег, судно ушло под воду в двадцати метрах от него". По информации администрации Вологды, произошла утечка дизельного топлива. Ниже по течению спасатели установили боновые заграждения. Они будут там находиться до момента подъема судна.

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Угрозы экологического загрязнения нет. "Капитан Артюшин" обследовали водолазы. Сразу хотели откачать воду из трюмов и внутренних помещений с помощью мотопомп, чтобы его приподнять. "Но сделать этого не смогли из-за того, что владелец изменил конструкцию. Поэтому пришлось использовать другие плавсредства, чтобы приподнять судно и отбуксировать к месту приписки и ремонта", - пояснил заместитель мэра Вологды Алексей Никитин.

Выяснилось, что "Капитан Артюшин" был построен в 1973 году, а два года назад по решению суда исключен из Реестра маломерных судов

Назначила проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Она-то и обнародовала некоторые подробности. Выяснилось, что "Капитан Артюшин" был построен в 1973 году, а два года назад по решению суда исключен из Реестра маломерных судов. Для владельца поставили условие: дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на учет. А еще капитан судна не один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров.

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