В Калининградской области стартовал конкурс "Морской десант - 2020"

На полигоне Хмелевка в Калининградской области стартовал международный конкурс "Морской десант - 2020". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

После официальной части свое умение сражаться показали морские пехотинцы десантно-штурмового подразделения, состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и вокально-инструментальной группы "Черные береты".

Для гостей мероприятия была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники ВМФ и береговых войск. На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ. Свое вооружение и экипировку представят также подразделения разведки морской пехоты БФ.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета". Общая протяженность трассы с препятствиями составит порядка 10 километров, 600 метров из которой проходят по воде. В состязаниях военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров, спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием - автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45 миллиметров.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты. Они пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, отстреляются по различным мишеням.

24 августа в 10.00 на полигоне Хмелевка стартует первый этап состязаний - "Полоса препятствий". По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должен преодолеть данную специализированную полосу протяженностью 1200 метров, на которой установлены 19 препятствий, в числе которых самые трудные - "телеграфный столб", "участок канализации", "линия связи" и некоторые другие.

Вход для зрителей на этапы конкурса свободный. Для гостей от железнодорожной станции Приморск до мест проведения конкурса будет курсировать бесплатный автобус.