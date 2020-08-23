Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.

Авария произошла в ночь на воскресенье: 16-летний молодой человек, находившийся за рулем ВАЗ 2106, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в трубу для полива.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, помимо проверки обстоятельств самой аварии, ведомство также даст оценку работы системы профилактики дорожного травматизма в регионе.