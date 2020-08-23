На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя иномарками

Страшная авария произошла в воскресенье в Славянском районе Кубани. Около 15 часов на автодороге село Ачуево - поселок Целинный столкнулись две иномарки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, автомобиль Nissan ехал из станицы Петровской в село Ачуево. Не справившись с управлением, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Здесь произошло столкновение с автомобилем марки Hyundai.

- В результате ДТП три человека погибли, еще пятеро пострадали. Среди пострадавших 10-летний ребенок, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства. - Пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани.

В ходе назначенной проверки выясняются все обстоятельства случившегося.