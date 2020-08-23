На лишенную статуса судью на Кубани завели уголовное дело

Новости

TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

На лишенную статуса судью на Кубани завели уголовное дело

Текст: Татьяна Павловская
Представление председателя СК РФ о даче согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Белореченсчкого районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш было рассмотрено на состоявшемся вечером минувшей пятницы внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Бывшая представительница кубанской Фемиды подозревается в особо крупном мошенничестве. Ее преследование связано с резонансным уголовным делом о торговле дипломами в Адыгейском государственном университете, о котором "РГ" пишет с весны прошлого года.

Фигурантами дела, которое сейчас рассматривается в суде, являются несколько сотрудников вуза. Преступная группа в филиале этого вуза, по данным правоохранителей, действовала с 2013 года.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов

По версии следствия, когда об уголовном деле стало известно Ирине Дадаш, исполняющей на тот момент обязанности председателя Белореченского районного суда, она якобы решила похитить имущество работников университета, родственники которых привлекались к уголовной ответственности. Для этого Дадаш "вступила в сговор с неустановленными лицами", которых представила как сотрудников правоохранительных органов, способных повлиять на исход дела. Впоследствии было похищено 560 тысяч долларов США.

Как сообщила правоохранителям местная жительница, Дадаш обещала прекратить уголовное дело о выдаче фальшивых дипломов. Деньги судья взяла, но обещание не выполнила. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о возбуждении уголовного дела в отношении Дадаш.

Примечательно, что в марте этого года ККС Краснодарского края лишила Дадаш полномочий и пятого квалификационного класса. Причиной стало ее неоднократное отсутствие на рабочем месте, а также "внепроцессуальное общение" с родственниками подсудимых, которых судья консультировала. Проверка в отношении Дадаш началась после обращения замначальника управления ФСБ по региону. Выяснилось, что судья без уважительной причины 12 дней отсутствовала на работе. Официально она была на больничном, но оказалось, что в эти дни она покидала Краснодарский край. Сама Ирина Дадаш заявляет о своей невиновности, но ее аргументы не убедили коллег. В июне дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила в силе решение квалифколлегии судей Краснодарского края о лишении судейского статуса, однако бывшая судья обжаловала это решение.

В Бурятии вынесли приговор вымогавшему деньги чиновнику

Дальнейшие события были ожидаемы: Александр Бастрыкин обратился с представлением о привлечении экс-судьи из Белореченска к уголовной ответственности, направив свое представление не в региональную квалифколлегию, а в ВККС. Дадаш просила об отложении слушаний, сославшись на то, что Верховный суд 24 сентября будет рассматривать жалобу на лишение ее полномочий. Однако квалифколлегия отказалась отложить заседание, дав в итоге согласие на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей кубанской судьи.

Ирина Дадаш была назначена судьей Белореченского районного суда в декабре 2006 года. В мае 2019 года ККС отказала ей в рекомендации на должность председателя Белореченского районного суда. Как теперь стало известно, причиной стала поступившая из краевого управления ФСБ негативная информация.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В России разработана "антиковидная" пропускная система
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников