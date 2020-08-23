На лишенную статуса судью на Кубани завели уголовное дело

Представление председателя СК РФ о даче согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Белореченсчкого районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш было рассмотрено на состоявшемся вечером минувшей пятницы внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Бывшая представительница кубанской Фемиды подозревается в особо крупном мошенничестве. Ее преследование связано с резонансным уголовным делом о торговле дипломами в Адыгейском государственном университете, о котором "РГ" пишет с весны прошлого года.

Фигурантами дела, которое сейчас рассматривается в суде, являются несколько сотрудников вуза. Преступная группа в филиале этого вуза, по данным правоохранителей, действовала с 2013 года.

По версии следствия, когда об уголовном деле стало известно Ирине Дадаш, исполняющей на тот момент обязанности председателя Белореченского районного суда, она якобы решила похитить имущество работников университета, родственники которых привлекались к уголовной ответственности. Для этого Дадаш "вступила в сговор с неустановленными лицами", которых представила как сотрудников правоохранительных органов, способных повлиять на исход дела. Впоследствии было похищено 560 тысяч долларов США.

Как сообщила правоохранителям местная жительница, Дадаш обещала прекратить уголовное дело о выдаче фальшивых дипломов. Деньги судья взяла, но обещание не выполнила. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о возбуждении уголовного дела в отношении Дадаш.

Примечательно, что в марте этого года ККС Краснодарского края лишила Дадаш полномочий и пятого квалификационного класса. Причиной стало ее неоднократное отсутствие на рабочем месте, а также "внепроцессуальное общение" с родственниками подсудимых, которых судья консультировала. Проверка в отношении Дадаш началась после обращения замначальника управления ФСБ по региону. Выяснилось, что судья без уважительной причины 12 дней отсутствовала на работе. Официально она была на больничном, но оказалось, что в эти дни она покидала Краснодарский край. Сама Ирина Дадаш заявляет о своей невиновности, но ее аргументы не убедили коллег. В июне дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила в силе решение квалифколлегии судей Краснодарского края о лишении судейского статуса, однако бывшая судья обжаловала это решение.

Дальнейшие события были ожидаемы: Александр Бастрыкин обратился с представлением о привлечении экс-судьи из Белореченска к уголовной ответственности, направив свое представление не в региональную квалифколлегию, а в ВККС. Дадаш просила об отложении слушаний, сославшись на то, что Верховный суд 24 сентября будет рассматривать жалобу на лишение ее полномочий. Однако квалифколлегия отказалась отложить заседание, дав в итоге согласие на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей кубанской судьи.

Ирина Дадаш была назначена судьей Белореченского районного суда в декабре 2006 года. В мае 2019 года ККС отказала ей в рекомендации на должность председателя Белореченского районного суда. Как теперь стало известно, причиной стала поступившая из краевого управления ФСБ негативная информация.