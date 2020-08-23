Отработана тактика массового применения роботов

В Астраханской области на военных учениях впервые использовалась тактика массового применения роботов-саперов и роботов-пожарных. Десять роботизированных комплексов "Уран-6" провели разминирование переднего края обороны условного противника.

- Операторы комплексов разминирования находились на расстоянии более одного километра от боевых машин. Им предстояло сделать проход в эшелонированной обороне и уничтожить противотанковые и противопехотные мины, а также расчистить местность от проволочных и инженерных заграждений, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Ураны-6" успешно прошли апробацию на Северном Кавказе и в Сирии, где участвовали в разминировании Алеппо и Пальмиры. Робот представляет самоходный радиоуправляемый минный трал весом около 6 тонн. Оператор следит за местностью с помощью ряда видеокамер. Управление максимально упрощено и со стороны похоже, что солдат играет в компьютерную игру. Команды передаются по защищенному каналу цифровой радиосвязи. Военные могут использовать одно из пяти имеющихся в арсенале комплекса тральных устройст

Главной особенностью "Уран-6" является то, что он может в автоматическом режиме идентифицировать взрывные устройства. К примеру, отличить авиабомбу от артиллерийского снаряда или противотанковой мины. Машина выдерживает взрыв до 60 килограммов тротила. В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения "Уран-14". Его оборудование позволяет тушить пламя на расстоянии до 50 метров.Направляющий ствол с пенообразователем способен вращаться на 360 градусов.

В учениях были задействовали и инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90С. Они также прошли испытание в Сирии, расчищали завалы во время боев в городах. По сравнению с более ранними версиями ИМР-3М имеет ножевой колейный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет обезвредить мины самых современных типов. Для самообороны на машине ИМР-3М установлена закрытая установка с 12,7-мм пулеметом.

О важности прошедших маневров говорит тот факт, что практические действия войск в рамках специальных учений на полигонах Южного военного округа проверил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.