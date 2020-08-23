Сенатор оценил обещание Зеленского вернуть украинский флаг в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал банальным очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского вновь поднять над полуостровом желто-голубой флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

- Очередная банальность, - констатировал Цеков, выразив уверенность, что украинский флаг больше никогда не вернется в Крым.

Комментируя высказывание украинского политика, сенатор назвал проблемой Зеленского его местечковое мышление. Оно, по словам Цекова, не позволяет ему подняться до межгосударственного уровня. По этой же причине президент Украины плетется в русле ультраправых националистических оценок событий, делавшихся его предшественником Петром Порошенко.

Заявление президента Украины появилось в связи с празднованием дня государственного флага страны и опубликовано на официальном портале главы государства. В нем Зеленский высказывает надежду на то, что однажды украинский флаг снова будет реять над Крымом, Луганском и Донецком, а "будущие поколения счастливых украинцев станут жить под ним много-много тысячелетий".

Ранее украинские националисты пытались запустить в сторону Крыма воздушные шары, прикрепив к ним государственный флаг своей страны с неким посланием в адрес крымчан. Однако эта акция провалилась и была высмеяна с обеих сторон государственной границы на полуострове. Большинство крымчан даже не заметили этой выходки националистов.