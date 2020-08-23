В Новороссийске потушили крупный пожар на горе Колдун

Пять часов спасатели вместе с волонтерами тушили крупный пожар, разгоревшийся накануне в окрестностях Новороссийска. На горе Колдун загорелась лесная подстилка. Приехавшие на место ЧП спасатели установили, что пламя охватило четыре гектара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15.56. В 20.10 возгорание удалось локализовать, а еще через час пожар полностью ликвидировали.

На месте работали 63 человека и 20 единиц техники. О подробностях случившегося в своем Instagram-аккаунте сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Он отметил, что на тушение возгорания были брошены все силы. По его словам, пожар тушили не только сотрудники МЧС, но также добровольцы и сотрудники администрации. Начальник службы спасения выразил благодарность всем, кто боролся с огнем в труднодоступном месте, и напомнил о необходимости соблюдать правила поведения в лесу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю напомнили, что сейчас на территории 43 муниципальных образований региона действует особый противопожарный режим.