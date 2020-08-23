В Новороссийске потушили крупный пожар на горе Колдун

Новости

Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске потушили крупный пожар на горе Колдун

Текст: Татьяна Павловская

Пять часов спасатели вместе с волонтерами тушили крупный пожар, разгоревшийся накануне в окрестностях Новороссийска. На горе Колдун загорелась лесная подстилка. Приехавшие на место ЧП спасатели установили, что пламя охватило четыре гектара.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Сибири нашли тепловые аномалии после пожаров 15-летней давности

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15.56. В 20.10 возгорание удалось локализовать, а еще через час пожар полностью ликвидировали.

На месте работали 63 человека и 20 единиц техники. О подробностях случившегося в своем Instagram-аккаунте сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Он отметил, что на тушение возгорания были брошены все силы. По его словам, пожар тушили не только сотрудники МЧС, но также добровольцы и сотрудники администрации. Начальник службы спасения выразил благодарность всем, кто боролся с огнем в труднодоступном месте, и напомнил о необходимости соблюдать правила поведения в лесу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю напомнили, что сейчас на территории 43 муниципальных образований региона действует особый противопожарный режим.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары

Главное сегодня

В России разработана "антиковидная" пропускная система
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников