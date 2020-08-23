Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.

Как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия-2020", "контракт подписан, сроки его реализации будут по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта".

Контракт между Россией и Турцией на поставку ЗРС С-400 был заключен в 2017 году. В августе 2029 года был поставлен первый комплект С-400.