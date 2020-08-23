В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки, напитков и дезинфицирующих средств. Это следует из данных Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Так, по данным таможенной статистики, поставки косметических средств в денежном выражении в ЮАР из России по сравнению с первым полугодием 2019 года показали рост на 540%, составив 0,04% от общего торгового оборота между двумя странами, в два раза увеличились поставки мыла и моющих средств.

Поставки злаковых за первое полугодие, показав трехкратный рост, составили почти 30% от общего объема российского экспорта. Поставки масличных увеличились на 254,5%. Экспорт муки в денежном выражении вырос в 6,8 раза.

В мае Россия также поставляла в ЮАР небольшой объем гуманитарной помощи.

ЮАР стала одной из двадцати стран, в которую начались поставки российского лекарства от COVID-19. В начале августа Российский фонд прямых инвестиций заявил о начале поставок в ЮАР "Авифавира" . Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тысяч упаковок препарата. Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы.

По итогам января - июня 2020 года объем товарооборота с ЮАР составил 462,1 млн долларов. Объем российского экспорта увеличился на 36,3% - до 134 млн долларов.