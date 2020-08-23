Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

За первые шесть месяцев 2020 года российским экспортерам удалось серьезно увеличить поставки растительного масла в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в этом стране Александр Рыбас.

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.

Он отметил, что взаимная торговля между двумя странами велась на фоне коронавирусного шока и глобального снижения деловой активности. По его словам, сокращение затронуло, главным образом, поставки российских сырьевых товаров: нефти, алмазов, коксующегося угля. С индийской стороны уменьшился импорт фармацевтической продукции, транспортных комплектующих, одежды и табака. Тем не менее, по пего словам, за счет смены номенклатуры поставок взаимную торговлю рядом товаров, напротив, удалось нарастить.

"На этом фоне, помимо роста объемов российских поставок растительных масел, начались поставки соевого масла, увеличился экспорт измерительных приборов, азотных удобрений и трубной продукции. Выросли закупки аппаратов сотовой связи, арахиса и риса, произведенных в Индии", - подчеркнул Александр Рыбас.

По данным ФТС России, за первые шесть месяцев 2020 года двусторонний товарооборот между Россией и Индией в стоимостном выражении составил $4 млрд, что на 21% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. При этом экспорт составил $2,3 млрд, снижение на 29%, импорт $1,7 млрд, снижение на 6%.

Полный текст интервью с торгпредом России в Индии Александром Рыбасом читайте в ближайшем номере "РГ".