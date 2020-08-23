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23.08.2020 17:31
Рубрика: Экономика

Торговый партнер №1

Текст: Светлана Ментюкова
За время пандемии Россия значительно нарастила количество поставляемых в Китай товаров. В шесть раз увеличились поставки в эту страну текстиля, одежды и обуви. Еще по нескольким позициям, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в частности, по керамике, мясу и полиграфии прирост составил более 800%.

"В январе - июне 2020 года, несмотря на пандемию, увеличился экспорт из России в Китай продовольственных товаров и сельхозсырья - на 35,2%, металлов и изделий из них - на 35,8%, продукции химической промышленности, каучука - на 11,6%, а экспорт текстиля, изделий из него и обуви вырос в шесть раз", - рассказали в минпромторге. Как следует из данных ФТС, одежда и обувь стали не единственными товарными позициями российского экспорта в Китай, показавшими взрывной по сравнению с первым полугодием 2019 года рост. Так, поставки мяса за первое полугодие 2020 года увеличились на 923%, керамических изделий на 893%, книг и изделий полиграфии на 1460%. Правда, рост произошел в основном за счет низкой базы.

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Общий объем российских поставок в КНР за первое полугодие уменьшился на 8,71%, за счет сокращения основных традиционных поставок: топлива (16,8%), алюминия (26,4%), древесины (15,75%) и древесного угля (на 9,5%). При этом Россия нарастила импорт товаров из Китая на 1,15%, увеличив ввоз фармацевтической продукции на 218%, инструментов и оптики на 57%, текстиля и наборов одежды почти на 300%.

В I полугодии 2020 года товарооборот России с Китаем составил 48 млрд долларов, уйдя в минус по сравнению с тем же периодом 2019 года на 3,95%. Но КНР продолжает оставаться торговым партнером России № 1, его доля в общеторговом обороте составляет 18%.

Экономика ВЭД Отношения России и Китая

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