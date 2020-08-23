Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц. Нефтяники сохранили первое место в рейтинге, несмотря на сокращение их зарплат на 9,1% за год на фоне пандемии и мировых экономических трудностей.

Эти сведения содержатся в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране. Данные о доходах населения Росстат всегда сообщает с отсрочкой в один месяц. Средняя зарплата, которую определяют по отчетам крупных и средних предприятий, составила 52 123 рубля. Если же учесть еще и занятых в малом бизнесе или работающих по частному найму, показатель окажетсяна уровне 41 366 рублей.

На втором месте по уровню оплаты труда оказалось производство табачных изделий - здесь средний ежемесячный доход работников вырос за год на 0,5% и составил 115,6 тысячи рублей. Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тысячи рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты недосчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года.

Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей. Например, финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тысячи рублей в месяц (рост за год на 9,2%). В добыче полезных ископаемых соответствующие показатели составили 96,5 тысячи рублей и 1%, трубопроводном транспорте - 92 тысячи рублей и 7,6%. Следом идут производители нефтепродуктов со средними зарплатами в 90,8 тыс. рублей при годом росте на 11,5% и рыболовы - у них 90,1 тыс. рублей и 3% роста.

Самый же скромный достаток у тех, кто занят пошивом одежды. Несмотря на рост средних зарплат у портных на 5,8%, их ежемесячный доход составил лишь 22,3 тысячи рублей в месяц. Небольшие доходы и у текстильщиков (29 тысяч рублей в месяц), а также мастеров по обработке кожи (27,5 тысячи рублей).

Больше других за год - с июня 2019 года по июнь 2020 года - увеличились зарплаты врачей и соцработников - на 17% . Люди этих профессий в среднем получали по 53,4 тысячи рублей в месяц.

Максимальные потери понесли занятые на железных дорогах и в международных пассажирских перевозках. На фоне коронакризиса их доходы упали на 22,8%, остановившись на уровне 54,8 тысячи рублей в месяц.