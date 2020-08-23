Акция распродажи туров по России с условием возврата части средств стартовала в полночь по московскому времени 21 августа, уже в первые часы россияне приобрели путешествия на 150 млн рублей. Об этом рассказала журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы", - сказала она.

Подобрать тур можно на сайте мирпутешествий.рф. Посещаемость сайта после старта программы сразу же выросла в десять раз. По словам главы Ростуризма, было очень важно, чтобы портал выдержал нагрузку. В первый день интернет-ресурс посетило более 200 тысяч россиян.

На сайте представлено около миллиона туров по всей стране. Можно забронировать отель. Акция распространяется также на круизы по рекам и морям России. Всего в акции участвуют около двух тысяч туроператоров и отелей. Чтобы помочь россиянам определиться с выбором, Ростуризм открыл "горячую линию". Путешественников консультируют по телефону в круглосуточном режиме. Также специалисты разъясняют путешественникам условия акции.

Россиянам возвращается от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура или отеля. Отправиться в тур можно хоть завтра или до конца этого года. Но чтобы получить возврат части средств, оплатить путешествие или гостиницу нужно во время действия акции, то есть до 28 августа.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, а стоимость путевки - не менее 25 тысяч рублей. Кроме того, оплатить покупку нужно по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Деньги вернутся автоматически в течение пяти дней после оплаты на ту же карту.

На портале мирпутешествий.рф представлено около миллиона предложений для туристов

В программе участвуют все регионы России, однако по таким наиболее загруженным направлениям, как Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область поездки с кешбэком доступны с 1 октября и до конца года.

По словам руководителя Ростуризма, акция направлена на развитие внутреннего туризма, а значит, поможет косвенно поддержать миллионы рабочих мест, множество предприятий, которые непосредственно задействованы в сфере отдыха и гостеприимства. Зарина Догузова не исключила, что такая программа будет действовать и в дальнейшем.