"Севилья" выиграла семь еврокубков, столько же трофеев у нее  в Испании

Новости

Стали известные стартовые составы "Баварии" и "ПСЖ" на финал Лиги чемпионов 21:07
В Иране назвали причину пожара на ядерном объекте 20:30
"Уфа" пригрозила сняться с Премьер-лиги из-за судейства игры с "Ростовом" 20:04
"Зеленая энергетика" Калифорнии не выдержала нагрузки в экстремальную жару 20:00
Путин наградил хоккеиста Касатонова и художника Андрияку 19:56
Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам 19:30
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера 19:19
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Москве 18:58
Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19 18:37
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце лета 18:29
Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив" 18:23
В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 20:21
Рубрика: Спорт

Только "Севилья"

Испанский клуб в шестой раз выиграл Лигу Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
В очередной раз победителем Лиги Европы стала "Севилья". В финале нынешнего розыгрыша турнира андалусийцы одолели в драматичной схватке миланский "Интер" со счетом 3:2.

В Сети уже шутят, что Лигу Европы стоит переименовать в "Лигу Севильи". И правда, "красно-белые" показывают в этом соревновании потрясающие результаты. Они уже в шестой раз завоевали трофей - абсолютный рекорд турнира (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Что интересно, "Севилья" выиграла семь еврокубковых соревнований. У команды столько же трофеев в Испании (одно чемпионство, пять побед в Кубке страны и один Суперкубок).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Гол Подберезкина принес "Уралу" победу над "Краснодаром" в 4-м туре РПЛ

В прошедшем сезоне "Севилья" не только завоевала трофей, но и пробилась в Лигу чемпионов. Попутно команда установила клубный рекорд по беспроигрышной серии (21 матч). Большая заслуга в этих успехах принадлежит главному тренеру "красно-белых" Юлену Лопетеги. Всего два года назад во время чемпионата мира его уволили из сборной Испании из-за переговоров с "Реалом". С мадридцами у Лопетеги не сложилось, и он возглавил "Севилью". И выиграл с ней первый трофей в клубной карьере.

- Даже если бы мы не выиграли, эти футболисты были бы столь же велики. Клуб завоевал важнейший титул в упорной борьбе, - подчеркнул Лопетеги.

Что касается "Интера", то сезон для миланцев получился двояким. В нем были определенные успехи, но все же неудач было больше. Во-первых, команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, став третьей в группе после "Барселоны" и дортмундской "Боруссии". Во-вторых, она упустила возможность стать чемпионом страны, хотя "Ювентус" как никогда ранее был уязвим и допустил достаточно осечек. Конечно, победа в Лиге Европы могла бы многое изменить. Но "Интер" проиграл, хотя и вел по ходу встречи.

Теперь главный вопрос, который интересует болельщиков "черно-синих": что будет с главным тренером Антонио Конте. Создается ощущение, что в последнее время специалист делает все возможное, дабы его уволили. По окончании сезона в чемпионате Италии Конте публично раскритиковал руководство клуба. После матча с "Севильей" он выступил в похожем ключе, хоть и обошелся без конкретики.

- Год получился очень тяжелым. Всему есть предел, но если ситуации вмешиваются в мою личную жизнь, то это неприемлемо. У меня есть семья, и я должен понять, что важнее: мои родные и близкие или футбол, - сказал Конте.

"Севилья" выиграла семь еврокубков, столько же трофеев у нее  в Испании

Вероятно, Конте говорил о ситуации, случившейся в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что Антонио получил анонимное письмо с пулей в конверте и угрозами в свой адрес, а также его семьи и тренерского штаба. Позже выяснилось, что письмо было отправлено в клуб, представители которого выступили с соответствующим заявлением. По данным СМИ, Конте не хотел, чтобы его семья знала об этом, и потому был в гневе, что "Интер" допустил утечку информации. Рассуждая о следующем сезоне, Конте не стал давать прямых ответов. Он лишь отметил, что планирует обсудить все с руководством .

Накануне состоялись последние матчи четвертого тура отечественной Премьер-лиги. Игры "Уфы" с "Ростовом" и "Спартака" с "Локомотивом" завершились после подписания номера "РГ" в печать. В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Урал" - "Краснодар" - 1:0, "Арсенал" - "Динамо" - 2:0, "Химки" - "Ахмат" - 1:2, ЦСКА - "Рубин" - 1:2, "Зенит" - "Тамбов" - 4:1, "Ротор" - "Сочи" - 1:2.

Спорт Футбол Лига Европы Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Интер" Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
В России разработана "антиковидная" пропускная система
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"