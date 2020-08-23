"Севилья" выиграла семь еврокубков, столько же трофеев у нее  в Испании

В очередной раз победителем Лиги Европы стала "Севилья". В финале нынешнего розыгрыша турнира андалусийцы одолели в драматичной схватке миланский "Интер" со счетом 3:2.

В Сети уже шутят, что Лигу Европы стоит переименовать в "Лигу Севильи". И правда, "красно-белые" показывают в этом соревновании потрясающие результаты. Они уже в шестой раз завоевали трофей - абсолютный рекорд турнира (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Что интересно, "Севилья" выиграла семь еврокубковых соревнований. У команды столько же трофеев в Испании (одно чемпионство, пять побед в Кубке страны и один Суперкубок).

В прошедшем сезоне "Севилья" не только завоевала трофей, но и пробилась в Лигу чемпионов. Попутно команда установила клубный рекорд по беспроигрышной серии (21 матч). Большая заслуга в этих успехах принадлежит главному тренеру "красно-белых" Юлену Лопетеги. Всего два года назад во время чемпионата мира его уволили из сборной Испании из-за переговоров с "Реалом". С мадридцами у Лопетеги не сложилось, и он возглавил "Севилью". И выиграл с ней первый трофей в клубной карьере.

- Даже если бы мы не выиграли, эти футболисты были бы столь же велики. Клуб завоевал важнейший титул в упорной борьбе, - подчеркнул Лопетеги.

Что касается "Интера", то сезон для миланцев получился двояким. В нем были определенные успехи, но все же неудач было больше. Во-первых, команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, став третьей в группе после "Барселоны" и дортмундской "Боруссии". Во-вторых, она упустила возможность стать чемпионом страны, хотя "Ювентус" как никогда ранее был уязвим и допустил достаточно осечек. Конечно, победа в Лиге Европы могла бы многое изменить. Но "Интер" проиграл, хотя и вел по ходу встречи.

Теперь главный вопрос, который интересует болельщиков "черно-синих": что будет с главным тренером Антонио Конте. Создается ощущение, что в последнее время специалист делает все возможное, дабы его уволили. По окончании сезона в чемпионате Италии Конте публично раскритиковал руководство клуба. После матча с "Севильей" он выступил в похожем ключе, хоть и обошелся без конкретики.

- Год получился очень тяжелым. Всему есть предел, но если ситуации вмешиваются в мою личную жизнь, то это неприемлемо. У меня есть семья, и я должен понять, что важнее: мои родные и близкие или футбол, - сказал Конте.

"Севилья" выиграла семь еврокубков, столько же трофеев у нее в Испании

Вероятно, Конте говорил о ситуации, случившейся в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что Антонио получил анонимное письмо с пулей в конверте и угрозами в свой адрес, а также его семьи и тренерского штаба. Позже выяснилось, что письмо было отправлено в клуб, представители которого выступили с соответствующим заявлением. По данным СМИ, Конте не хотел, чтобы его семья знала об этом, и потому был в гневе, что "Интер" допустил утечку информации. Рассуждая о следующем сезоне, Конте не стал давать прямых ответов. Он лишь отметил, что планирует обсудить все с руководством .

Накануне состоялись последние матчи четвертого тура отечественной Премьер-лиги. Игры "Уфы" с "Ростовом" и "Спартака" с "Локомотивом" завершились после подписания номера "РГ" в печать. В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Урал" - "Краснодар" - 1:0, "Арсенал" - "Динамо" - 2:0, "Химки" - "Ахмат" - 1:2, ЦСКА - "Рубин" - 1:2, "Зенит" - "Тамбов" - 4:1, "Ротор" - "Сочи" - 1:2.