СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Болезнь подтвердилась также у членов ее семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сорока.

Болезнь Тимошенко подтвердил депутат Верховной Рады Виктор Мосийчук. "Всех с праздниками! А Юлии Тимошенко скорейшего выздоровления и победы над COVID-19", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Информацию о болезни лидера партии "Батькивщина" также подтвердили источники "РБК-Украина". По данным агентства, коронавирус выявлен также у мужа и дочери политика. Сообщается, что Юлия Тимошенко была госпитализирована в тяжелом состоянии.