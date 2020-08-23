Создатели Batman: Arkham представили новую игру про Отряд самоубийц

Студия Rocksteady, подарившая миру три шедевральные игры серии Batman: Arkham, представила с помощью дебютного трейлера свой новый проект - Suicide Squad: Kill the Justice League.

За длинным и сложным названием кроется история о том, как "Отряд самоубийц" получил миссию уничтожить "Лигу Справедливости", в которой Супермен, судя по всему, сошел с ума и начал убивать людей.

По жанровой составляющей авторы отнесли свое творение к "приключенческому экшн-шутеру".

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League запланирован на 2022 год. Примечательно, что среди целевых платформ называются только ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X, т.е. на текущем поколении консолей от Sony и Microsoft игра не выйдет.