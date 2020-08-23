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23.08.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Стали известные стартовые составы "Баварии" и "ПСЖ" на финал Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян

Названы стартовые составы финалистов Лиги чемпионов нынешнего сезона - "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии".

Фото: AP
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По сравнению с полуфинальным матчем против "Лиона" (3:0), у немцев произошло одно изменение: вместо Ивана Перишича с первых минут выйдет Кингсли Коман.

Полностью стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Дэвид Алаба, Жером Боатенг, Алфонсо Дэвис, Кингсли Коман, Леон Горецка, Тьяго Алькантара, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Что касается "ПСЖ", то главный тренер команды Томас Тухель не стал менять состав, который разгромил в полуфинале "Лейпциг": Кейлор Навас, Тило Керер, Тьяго Силва, Преснель Кимпембе, Хуан Бернат, Андер Эррера, Маркиньос, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе.

Матч "Бавария" - "ПСЖ" в Лиссабоне начнется в 22:00 по московскому времени.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2019/2020

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