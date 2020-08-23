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23.08.2020 23:51
Рубрика: В мире

Страны Европы сообщили о новой вспышке коронавируса в выходные

Текст: Максим Макарычев

Страны Европы сообщили о новой вспышке коронавируса в выходные. Так, власти Франции проинформировали о почти 4900 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа - это самый высокий показатель, зафиксированный в Пятой Республике с мая.

Фото: REUTERS/DAVID W CERNY
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Французские региональные органы здравоохранения заявили, что произошла "очень тревожная" вспышка коронавируса на курорте для нудистов на побережье Средиземного моря, а результаты тестирования показали, что около 100 отдыхающих заразились инфекцией. На курорте Кап д'Агд в регионе Эро, пользующемся огромной популярностью среди нудистов, в понедельник было зафиксировано 38 положительных тестов, а в среду - 57. При этом, уровень инфицирования среди нудистов на курорте оказался в четыре раза выше, чем в близлежащей деревне. Еще у 50 отдыхающих также был зафиксирован положительный результат после возвращения домой, и на следующей неделе ожидаются результаты дополнительных тестов. Чиновники назвали эти цифры "очень тревожными", добавив, что на диком пляже было заранее объявлено предупреждение об опасности заражения в местах, которые не контролируются медиками.

"Мы находимся в ситуации, когда есть реальные риски заражения", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche. В ближайшие дни французы готовятся вернуться на работу после летних каникул. По словам министра, ситуация "не такая, как в феврале", когда вирус начал стремительно распространяться во Франции, однако теперь COVID-19` распространяется в четыре раза чаще среди лиц моложе 40 лет, чем среди людей старше 65 лет. Веран посетовал, что большинство случаев заражения происходило в "праздничных ситуациях" с участием молодых людей, где не соблюдалось социальное дистанцирование.

Число ежедневных случаев коронавируса, регистрируемых в Италии, почти удвоилось за последние пять дней. Согласно последним официальным данным, в Италии зарегистрировано 1210 случаев заболевания за последние 24 часа по сравнению с 642 в среду. Согласно официальному отчету, рост был связан с путешествиями и летними развлечениями для отдыхающих. Несмотря на неуклонный рост числа случаев, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса исключил возобновление режима изоляции, заявив, что ситуация находится под контролем. Губернатор Сицилии Нелло Мусумечи тем временем приказал изолировать все временные центры для мигрантов на этом итальянском острове к понедельнику, что является частью стратегиия противодействия пандемии со стороны местных властей, встревоженных всплеском случаев заболевания смертельной инфекцией. Приказ Мусумечи, действующий до 10 сентября, также запрещает любым лодкам, в том числе имеющим благотворительные цели, привозить на остров мигрантов.

Британия зарегистрировала 1041 новых случаев заболевания COVID-19 в воскресенье, по сравнению с 1288 в субботу, показали правительственные данные. Четвертый день подряд число новых случаев заражения в Альбионе превышает 1000 за 24 часа.

По словам греческих официальных лиц, остров Лесбос был добавлен в список районов, находящихся в зоне "повышенного риска" заражения коронавирусом. Этот шаг был предпринят после того, как местные органы здравоохранения объявили новый ежедневный максимум инфицирования в 284 случая по стране за последние 24 часа. С понедельника по 1 сентября рестораны и бары Лесбоса должны закрываться в полночь, а собрания на открытом воздухе ограничены группами до 50 человек, за исключением случаев, когда применяются правила социального дистанцирования. Лагеря мигрантов на острове закрыты с марта до конца августа. По состоянию на воскресенье, в Греции зарегистрировано более 8600 случаев заболевания и 242 смерти от коронавируса.

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