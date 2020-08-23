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23.08.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Удобрения едут в Бразилию

Текст: Светлана Ментюкова
В I полугодии 2020 года товарооборот России с Бразилией составил 1,7 млрд долларов сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16,95%. Экспорт России в Бразилию составил 737 млн долларов, уменьшившись на 26,83%, импорт - 981,2 млн долларов, сократившись на 7,58%. Это объясняется не только пандемией, но и созданием в Латинской Америке предприятий полного цикла.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, по доле в российском товарообороте в первом полугодии Бразилия поднялась на 29-е место с 32-го по итогам первой половины 2019 года. Доля Бразилии в российском экспорте сократилась незначительно до 0,46%, годом ранее - 0,49%.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Наибольший прирост наблюдался по поставкам алюминия и органических химсоединений. В импорте доля этой латиноамериканской страны также осталась на прежнем уровне 0,93% против 0,94% в аналогичном периоде 2019 года.

Наибольшее сокращение экспорта России в Бразилию в I полугодии зафиксировано по удобрениям, нефти, резине и черным металлам. При этом сокращение поставок удобрений, которое продолжается не первый год, объясняется укреплением сотрудничества в данной сфере. В начале июня EuroChem Group AG (Группа "ЕвроХим"), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, объявила о запуске третьего нового завода по производству блендов в Бразилии.

Интерес представляют и нефтяные проекты в Бразилии. Согласно прогнозу, Rystad Energy, в ближайшее время Южная Америка будет лидером в шельфовых нефтепроектах. Только в Бразилии и Гайане к 2025 году нефтедобыча на новых проектах составит более 3 млн баррелей в день пиковой добычи.

Экономика ВЭД

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