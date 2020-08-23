Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо"

В Эдмонтоне состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между "Колорадо" и "Далласом". Победу одержали номинальные гости льда - 5:3.

Три очка в матче набрал форвард "Далласа" Александр Радулов. Россиянин забросил две шайбы и отметился результативной передачей на Тайлера Сегина. Также у победителей отличились Блейк Комо и Роопе Хинц. У "Колорадо" дубль оформил Натан Маккиннон, еще одна шайба в активе Габриэля Ландескога.

К слову, Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян. Он превзошел результат Дмитрия Миронова (36 очков в 75 матчах). Рекорд по этому показателю принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 встречах). Второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (169 в 166 играх), третье - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (131 в 136 поединках).

Добавим, что следующий матч между "Колорадо" и "Далласом" состоится 25 августа. Начало в - в 4:45 ночи по Москве.