Новости

СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 12:53
Рубрика: Спорт

Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо"

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Mark Humphrey Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Фото: AP Photo/Mark Humphrey

В Эдмонтоне состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между "Колорадо" и "Далласом". Победу одержали номинальные гости льда - 5:3.

Фото: Getty Images via AFP
Первый в карьере гол Проворова в плей-офф помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

Три очка в матче набрал форвард "Далласа" Александр Радулов. Россиянин забросил две шайбы и отметился результативной передачей на Тайлера Сегина. Также у победителей отличились Блейк Комо и Роопе Хинц. У "Колорадо" дубль оформил Натан Маккиннон, еще одна шайба в активе Габриэля Ландескога.

К слову, Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян. Он превзошел результат Дмитрия Миронова (36 очков в 75 матчах). Рекорд по этому показателю принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 встречах). Второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (169 в 166 играх), третье - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (131 в 136 поединках).

Добавим, что следующий матч между "Колорадо" и "Далласом" состоится 25 августа. Начало в - в 4:45 ночи по Москве.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

В России разработана "антиковидная" пропускная система
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"