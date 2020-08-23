Указ губернатора Ульяновской области от 20 августа 2020 года № 135 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ульяновской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

12 марта 2020 г. № 19

г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.

2. Приостановить до 25 сентября проведение на территории Ульяновской области зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, публичных и иных массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия), а также оказание соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются:

на мероприятия, проводимые в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Ульяновской области или согласованные с органами государственной власти Ульяновской области; ~

на массовые мероприятия, связанные с организацией и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований на объектах спорта, в том числе с участием зрителей до 50 % вместимости спортивного объекта, с учётом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) и требований Министерства спорта Российской Федерации; -

на проведение театрально-концертных мероприятий с участием зрителей до 50 % вместимости объектов культуры;

на мероприятия, проводимые с детьми индивидуально или с созданием малых групп (не более 10 человек) на внутридворовых территориях или пришкольных стадионах в период летних каникул;

на мероприятия, посвящённые празднованию Дня знаний, в образовательных организациях;

на мероприятия, организуемые преимущественно для лиц старше 65 лет центрами активного долголетия (при условии проведения мероприятия на открытом воздухе и создания групп не более 10 человек), ветеранскими объединениями (при условии максимального ограничения взаимодействия участников мероприятия с другими лицами);

на мероприятия, связанные с проведением сельскохозяйственных ярмарок;

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями на открытом воздухе услуг тайпарков (канатных парков), тиров, контактных зоопарков, тематических парков;

на оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями и библиотеками при соблюдении санитарного режима и мер профилактики;

на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами), театрами, фитнёс-центрами, бассейнами, банями, саунами при организации работы с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора.

3. Проводить на территории Ульяновской области массовые мероприятия, на которые не распространяется действие пункта 2 настоящего указа, с учётом следующих требований и ограничений:

3.1. Массовое мероприятие не должно продолжаться более 3 часов, за исключением спортивных соревнований и всероссийских мероприятий, регламентом которых установлена иная продолжительность их проведения.

3.2. Организаторы массового мероприятия обязаны:

3.2.1. Перед допуском в место проведения массового мероприятия обеспечить бесконтактную термометрию и обработку рук участников массового мероприятия дезинфицирующими средствами.

3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта 4 квадратных метра на 1 человека.

3.2.3. При проведении массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) повести предварительную дезинфекцию места проведения массового мероприятия, обеспечить нахождение на входе в помещение резиновых ковриков или ковриков из пористого материала, смоченных дезинфицирующими средствами (далее - дезинфицирующий коврик).

3.3. Участники массового мероприятия обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4. Приостановить до 31 августа 2020 года деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

5. Обязать:

5.1. Иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской Федерации, соблюдать требования и методические рекомендации Роспотребнадзора.

5.2. Граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации:

5.2.1. Соблюдать требования и методические рекомендации Роспотребнадзора, в том числе о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.2.2. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

5.3. Лиц, прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, посещавших после 30 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщать о своём прибытии и контактную информацию в мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 настоящего пункта.

5.4. Лиц при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня постановки диагноза.

5.5. С 31 марта 2020 года:

5.5.1. Соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

5.5.2. Использовать:

средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных местах, а также при пользовании городским наземным автомобильным и электрическим транспортом общего пользования, в том числе такси, и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее - транспорт общего пользования);

перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования.

5.6. В случае несоблюдения требований подпункта 5.5 настоящего пункта лица несут административную ответственность в соответствии со статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Рекомендовать лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу (далее - лица группы риска):

6.1. Соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить очное взаимодействие с другими лицами.

6.2. При выходе за пределы места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

6.3. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

6.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов и участия в массовых мероприятиях.

7. Работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям):

7.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзором, а также Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 2 к настоящему указу).

Удостоверить соблюдение указанных в настоящем подпункте санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций подачей декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

Действие настоящего подпункта распространяется на организации, возобновившие свою деятельность с 12 мая 2020 года, а также на организации, ранее не подававшие декларации.

7.2. Исключить факты нахождения и посадки в транспорте общего пользования работников и пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток (в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования).

В случае несоблюдения требований настоящего подпункта лица, допустившие нарушение, несут административную ответственность в соответствии со статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.3. Рекомендовать:

7.3.1. Организовать работу лиц группы риска в дистанционном режиме или предоставить им отпуск (при наличии возможности).

7.3.2. Ввести запрет на выезд в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

7.3.3. Проводить тестирование на наличие COVID-19 в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением между субъектами Российской Федерации.

8. Образовательным организациям и организациям, оказывающим образовательные услуги:

8.1. По 31 августа 2020 года включительно продолжить реализацию программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, а в период с 2 по 31 августа 2020 года продолжить реализацию указанных программ также с личным присутствием обучающихся группами не более 12 человек, с соблюдением санитарного режима и мер профилактики.

8.2. По 31 августа 2020 года включительно продолжить работу дошкольных образовательных организаций в формате дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима и мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с настоящим указом.

8.3. С 1 сентября 2020 года возобновить работу в штатном режиме с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, за исключением проведения с учащимися массовых мероприятий.

9. С 13 апреля 2020 года:

9.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в соответствии с приложением № 3 к настоящему указу.

9.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:

9.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне ресепшен, на кассе.

9.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на входе в помещение (торговый зал).

9.2.3. Организовать работу с клиентами только по предварительной записи.

9.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров, а на объектах торговли - из расчёта 3 посетителя на 50 квадратных метров площади объекта.

9.2.5. Определить ответственного работника, который будет обеспечивать при входе в организацию (помещение) контроль обработки посетителями рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а при посещении объектов торговли - также использования перчаток.

В случае отсутствия у посетителя средств (средства) индивидуальной защиты, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, ответственный работник не вправе допускать посетителя. Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты на платной или бесплатной основе.

9.2.6. Обеспечить для посетителей повторную обработку рук при выходе из объектов, в которых предоставляются услуги.

9.2.7. Обеспечить продажу предметов одежды, головных уборов с обработкой вещей парогенератором после каждой примерки. Примерка покупателями обуви должна осуществляться в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки, бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер для последующей утилизации.

10. Исключить факты одновременного оказания процедур в одном помещении более чем 1 человеку в отношении лиц, проживающих в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

11. Установить, что:

11.1. Поэтапное снятие ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора путём внесения изменений в настоящий указ.

11.2. Переход к отдельным этапам снятия ограничительных мероприятий может осуществляться дифференцированно по отдельным муниципальным образованиям Ульяновской области в зависимости от складывающейся на их территориях санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11.3. Введение ограничительных мероприятий (карантина) осуществляется отдельным указом Губернатора Ульяновской области на территориях муниципальных образований (населённых пунктов) Ульяновской области с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

11.4. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" введение на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, а равно распространение указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой силы.

12. Правительству Ульяновской области:

12.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга исполнения настоящего указа на территории Ульяновской области.

12.2. Утвердить порядок подачи декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

12.3. Обеспечить представление Губернатору Ульяновской области предложений о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации, плана действий по восстановлению российской экономики и рекомендаций Роспотребнадзора.

13. Министерству здравоохранения Ульяновской области:

13.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 настоящего указа.

13.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы работниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

13.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

13.4. Обеспечить медицинское наблюдение всех лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

13.5. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в подпункте 13.4 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.

13.6. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с привлечением лабораторий всех организаций независимо от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции.

13.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования (диагностику) на COVID-19 в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а при получении положительного результата на COVID-19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.8. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.

13.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций независимо от организационно-правовой формы, и представление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.10. Принять меры к осуществлению наблюдения на дому больных с лёгкой формой течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заболеваний гриппом и ОРВИ с использованием дистанционных способов общения, телеконсультаций.

13.11. Обеспечить формирование в аптечных и медицинских организациях запаса лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты, необходимого для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020/21 годов.

14. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

14.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с лицами группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа.

14.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа.

14.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку лицами группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

14.4. Организовать на базе государственных организаций социального обслуживания оказание лицами группы риска социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания.

15. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области:

15.1. Разработать и утвердить с учётом санитарно-эпидемиологических требований правила проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории Ульяновской области в период действия режима повышенной готовности, а также порядок допуска лиц для принятия участия в ярморочных мероприятиях.

15.2. Совместно с Фондом "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" и местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом и потребителями в местах приобретения товаров.

15.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

15.3.1. Обеспечить разделение потоков лиц группы риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

15.3.2. Обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных, обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий в объектах торговли, медицинских организациях и организациях социальной защиты и социального обслуживания населения.

16. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области:

16.1. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

16.2. Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области:

16.2.1. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в образовательных организациях в срок до начала их функционирования в штатном режиме (1 сентября 2020 года).

16.2.2. Определить лиц, ответственных за проведение мероприятий, указанных в подпункте 16.2.1 настоящего подпункта, предупредив их о персональной ответственности за качество проведённой работы в установленные сроки.

16.3. Совместно с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерством молодёжной политики Ульяновской области и местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить в период летних каникул организацию и проведение досуговых мероприятий с детьми индивидуально или с созданием малых групп (не более 10 человек) на внутридворовых территориях или пришкольных стадионах.

16.4. Утвердить порядок проведения досуговых мероприятий, указанных в подпункте 16.3 настоящего пункта.

17. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить, в том числе посредством создания мониторинговых групп, контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, обслуживающим транспортные средства (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта), а также пассажирами общественного транспорта.

. 18. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области:

18.1 . Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области определить перечень объектов спорта, которые в период действия режима повышенной готовности будут использоваться для организации и проведения всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований.

18.2 . Определить порядок использования с 15 июня 2020 года объектов спорта для занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе с учётом санитарно-эпидемиологических требований, а также критерии допуска лиц на указанные объекты спорта.

19. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, санитарного режима и мер профилактики при оказании услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями, библиотеками, кинотеатрами (кинозалами), театрами, а также при проведении театрально-концертных мероприятий.

20. Рекомендовать:

20.1. Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20.2. Местным администрациям муниципальных образований Ульяновской области организовать неукоснительное соблюдение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных настоящим указом, принимать дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и предписаний Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора, в том числе:

20.2.1. Обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в местах общего пользования.

20.2.2. Осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в образовательных организациях.

20.3. Руководителям хозяйствующих субъектов Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима, проведения производственного контроля сточных вод.

21. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим работы до особого указания.

22. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

23. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н.:

23.1. Организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности и обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности.

23.2. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Ульяновской области, другими заинтересованными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области обеспечить информирование населения по вопросам гигиенического воспитания как метода профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством:

представления подробной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19), основных симптомах данного заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, проведения индивидуальной беседы с пациентами;

разъяснения правил ношения масок для защиты органов дыхания, применения дезинфицирующих средств, включая индивидуальные антисептические средства;

разъяснения необходимости соблюдения социального дистанцирования;

доведения до организованных коллективов взрослых и детей правил организации деятельности в период повышения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

24. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.





Приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.





Приложение № 2 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Стандарт безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму организаций (индивидуальных предпринимателей) и личной гигиене их работников (далее - работники), особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) (далее - работодатели):

2.1.1. Организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ).

2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов разработку правил личной гигиены для работников, правил входа в помещения и выхода из них, регламент уборки и размещение указанных правил в нужных местах.

2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной гигиены и инструктаж по технике безопасности.

2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела работников. При температуре 37 °C и выше либо при других явных признаках гриппа и ОРВИ работник должен быть отстранён от работы. Каждое измерение температуры должно регистрироваться в журнале регистрации температуры работников.

2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок для использования их при работе, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.1.6. Обеспечить условия для: обработки рук посетителей специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) в специально отведённом для этого' месте.

2.1.7. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в случае необходимости контактов работников с посетителями. Необходимо исключить приём посетителей, не использующих гигиенические маски.

2.1.8. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).

2.2. Работникам:

2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.

2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания (гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе осуществляется только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении работника.

2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.

Для механического удаления, загрязнений и микрофлоры необходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла они обрабатываются дезинфекционными средствами.

2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть руки.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами работодателя или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы), с кратностью обработки не реже 1 раза в 2 часа.

3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путём распыления дезинфицирующего раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %, спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе) и другие.

Содержание действующих веществ указано в инструкциях по их применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходимо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения).

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются СИЗ: органы дыхания защищают респиратором, глаза -защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путём протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно.

3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом сухом, прохладном затемнённом, недоступном для детей месте.

3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомендовано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо осуществлять в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;

мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не ниже 40 °C, с добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой не ниже 65 °C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.

4.5. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ и внебольничной пневмонии от организации в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём состоянии.

5.3. При появлении подозрения на заболевание работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо:

сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции;

обеспечить проведение периодических профилактических и очаговых (текущей, заключительной) дезинфекций и обеззараживаний, а также проведение неспецифической профилактики среди контактных в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора;

при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чьё физическое присутствие необязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников с соблюдением дистанции 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга (социальное дистанцирование).

6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.5. Работодателям:

6.5.1. Обеспечить, организацию границ выделенной зоны на территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации.

6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории организации работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего Стандарта.

6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования работниками общественным транспортом.

6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения настоящего указа.





Приложение № 3 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Требования по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населённых пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в помещениях различных организаций целесообразно проведение профилактической дезинфекции на открытых пространствах населённых пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (далее -МКД).

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат территории, наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, торговые центры, рынки, объекты проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городские парки и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские и парковочные; другие объекты.

В МКД рекомендуется проведение профилактической дезинфекции мест общего пользования - подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, мусоропроводов.

Для проведения дезинфекции применяются зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для обеззараживания тротуаров, площадок используются наиболее надёжные дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений. К ним относятся хлорная известь (1-процентный осветлённый раствор), гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору. Дезинфекция указанных объектов осуществляется способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода средства от 600 мл / кв. м для твёрдого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов билетных, банковских и парковочных, пешеходных переходов, детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования в МКД используют средства хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %); катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации не менее 0,2 %.

Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и другие) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл / кв. м.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования МКД. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл / кв. м, при этом в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства его смывают с поверхностей чистой водой. После проведения дезинфекционной обработки мест общего пользования МКД рекомендуется проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать генераторы аэрозолей, т.к. при этом невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего средства в количестве, необходимом для эффективной обработки, кроме того, аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 2 раза в сутки - в утренние и вечерние часы.

В МКД в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье лиц, проживающих в МКД, целесообразно проводить .дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием населения о предстоящей обработке.

При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки (одноразовые или многократного применения), при обработке способом орошения применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом сухом, прохладном, затемнённом, недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 26 августа 2020 года.

Губернатор области С.И.Морозов







