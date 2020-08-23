Обычно учебный год в бразильских школах стартует в начале февраля и длится почти до самого Рождества, прерываясь на каникулы только в июле. Но 2020 год стал исключением. Начиная с марта, все бразильские регионы один за другим объявили о временном закрытии школ из-за стремительного распространения коронавируса и переводе учеников на дистанционное обучение. Сегодня вопрос возвращения детей в классы один из самых обсуждаемых в стране.

Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса В стране, где восемь из десяти человек выступают против поспешного открытия школ, в решении вопроса активное участие принимают судебные власти. Тем не менее больше половины бразильских губернаторов уже объявили о планах по поэтапному открытию школ и университетов, но сроки такого решения постоянно сдвигаются. В Сан-Паулу, например, первые учебные заведения должны были встретить учеников в сентябре. Однако власти штата уже заявили о переносе этого момента на октябрь.