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23.08.2020 19:08
Рубрика: В мире

На удаленке

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Обычно учебный год в бразильских школах стартует в начале февраля и длится почти до самого Рождества, прерываясь на каникулы только в июле. Но 2020 год стал исключением. Начиная с марта, все бразильские регионы один за другим объявили о временном закрытии школ из-за стремительного распространения коронавируса и переводе учеников на дистанционное обучение. Сегодня вопрос возвращения детей в классы один из самых обсуждаемых в стране.
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В стране, где восемь из десяти человек выступают против поспешного открытия школ, в решении вопроса активное участие принимают судебные власти. Тем не менее больше половины бразильских губернаторов уже объявили о планах по поэтапному открытию школ и университетов, но сроки такого решения постоянно сдвигаются. В Сан-Паулу, например, первые учебные заведения должны были встретить учеников в сентябре. Однако власти штата уже заявили о переносе этого момента на октябрь.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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