В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

"Снайперский рубеж" - соревнование снайперов, "Полярная звезда", где будут соревноваться подразделения специального назначения, примет полигон Брестский. Для проведения международных соревнований местный полигон значительно модернизировали. Увеличилась, в частности, протяженность полевых дорог, усовершенствованы площадки для стрельбы, появились и новые объекты.

Представители семи государств приняли участие в церемонии открытия шестых Армейских международных игр на берегах белорусского Буга. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где 23 августа прошла церемония открытия "АрМИ-2020", присутствовали представители Армении, Беларуси, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие возложили цветы к Вечному огню мемориала, почтили память защитников цитадели минутой молчания.

Приветствую участников форума, первый заместитель министра обороны РБ генерал-майор Александр Вольфович отметил, что Армейские игры, которые проходят под знаком 75-летия Великой Победы, способствуют укреплению международной безопасности, повышению доверия между странами.

На протяжении 12 ближайших дней, сообщил военачальник, "команды будут совершенствоваться, соревноваться в боевом мастерстве, навыках и умении. Уверен, что проигравших здесь не будет - вы уже все победители. Вы - дети народа-победителя", - подчеркнул он.

Кстати, на военных полигонах Беларуси, уточняет БЕЛТА, состоятся три конкурса "АрМИ-2020": "Снайперский рубеж" - соревнование снайперов, "Полярная звезда", где будут соревноваться подразделения специального назначения, и "Уверенный прием" - состязания подразделений связи.

Два первых конкурса примет полигон Брестский, который для проведения международных соревнований значительно модернизирован, констатируют обозреватели. Увеличилась, в частности, протяженность полевых дорог, усовершенствованы площадки для стрельбы, появились и новые объекты.

"Мы поменяли много упражнений, в первую очередь для снайперов. Им предстоит стрельба ночью и по движущимся мишеням", - рассказал журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко. Кроме того, Беларусь, пояснил он, впервые выставляет женскую команду, которая будет соревноваться наравне со всеми. "Если этот эксперимент получится, то в следующем году пригласим от стран-участниц женские команды снайперов", - добавил он.

Кстати, команды Союзного государства, уточняет агентство, участвуют во всех конкурсах. Таджикистан выставил на соревнования снайперов и связистов, а остальные зарубежные команды будут состязаться в меткости стрельбы.

Усложнили организаторы и условия проведения конкурса "Полярная звезда": многие этапы соревнований разведчиков пройдут в болотистой местности. Более напряженной предстоит и программа десантирования, в которую включено даже беспарашютное приземление.

А кульминация состязаний, по информации агентства, ожидается 4-5 сентября, когда финиширует марш-бросок разведчиков и пройдет эстафета снайперов. "Судя по проведенным пристрелкам, команды хорошо подготовлены, люди настроены на победу. Соревнования будут сложными, тяжелыми, но они будут интересны для всех", - убежден Вадим Денисенко.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", Армейские международные игры, в которых запланировано 30 конкурсов, пройдут в этом году на территории пяти государств. Помимо Беларуси, их принимают Азербайджан, Армения, Россия и Узбекистан. А всего в "АрМИ-2020" участвуют 156 команд из 32 стран.