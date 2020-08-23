В Германии обяжут выгуливать собак дважды в день

Власти Германии намерены обязать владельцев собак выгуливать своих питомцев дважды в день в общей сложности не менее часа. С такой инициативой выступила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер.

По ее словам, каждая пятая семья в стране имеет собаку, их общее количество составляет порядка 9,4 миллиона (это второе по популярности домашнее животное после кошки). Несмотря на такую любовь к этим питомцам, хозяева часто не уделяют им достаточно времени. В итоге животные не имеют достаточной физической активности, что негативно сказывается на их благополучии. Этот недостаток и призван исправить новый закон, который продвигает Клёкнер. "Домашние животные - это не мягкие игрушки, у них есть свои потребности, которые необходимо учитывать", - говорит министр.

Как отмечает Der Spiegel, в существующих в настоящее время официальных документах, регулирующих этот вопрос, говорится лишь о "достаточном количестве упражнений на свежем воздухе", но нет никаких указаний, как часто и как долго надо выгуливать собак. Обычно эту информацию можно найти в справочниках собаководов. Теперь же эти требования могут быть выведены на совершенно иной уровень.

Согласно предложению министра, собаки должны бегать на свежем воздухе дважды в день в общей сложности не менее одного часа. Впрочем, это не обязательно должна быть прогулка, вполне достаточно будет упражнений в саду.

Также предполагается запретить сажать собак на цепь (исключение будет сделано только для сторожевых псов, используемых по этому назначению). Будет регулироваться и вопрос разведения собак, одно лицо сможет одновременно контролировать максимум три помета, при этом за щенками необходимо будет ухаживать не менее 4 часов в день. Появятся новые требования к выставкам животных.

Контроль над выполнением новых требований предполагается возложить на власти федеральных земель. Однако как это будет происходить, непонятно. Ведь не будут же чиновники каждый день звонить владельцам собак и спрашивать, выгуливали они своих питомцев?