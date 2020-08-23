В Германии ученые провели концерты для оценки риска заражения COVID-19

Ученые университета Галле, которые проводили концерты под названием Restart-19 в Лейпциге, заявили, что "очень довольны" тем, как прошли мероприятия, сообщает ВВС. Певец и автор песен Тим Бендзко согласился выступить на всех трех концертах подряд. Проект получил финансирование в размере 990 тысяч евро от земель Саксония-Ангальт и Саксония с целью помочь подготовить почву для возобновления крупных спортивных и музыкальных мероприятий в закрытых помещениях путем определения реалистичных уровней риска. "Пандемия коронавируса парализует индустрию мероприятий, - заявил перед мероприятием министр экономики и науки Саксонии-Ангальт, профессор Армин Виллингманн. - Пока существует риск заражения, крупные концерты, торговые ярмарки и спортивные мероприятия не могут проводиться. Вот почему так важно выяснить, какие технические и организационные условия могут эффективно минимизировать риски заражения инфекцией".

Первый из трех субботних концертов был нацелен на имитацию события, предшествовавшего пандемии, без соблюдения каких-либо мер безопасности. Во втором случае участники надели маски и обрабатывали руки антисептиком. Во время третьего, на которого присутствовало вдвое меньше публики, зрители должны были строго соблюдать социальное дистанцирование, находясь на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Все участники были протестированы на коронавирус перед тем, как принять участие в концертах, они получили маски для лица и устройства слежения, чтобы ученые могли измерить их дистанцию. Сообщается, что исследователи также использовали флуоресцентные дезинфицирующие средства, чтобы отслеживать, к каким поверхностям зрители прикасались больше всего. Певец Тим Бендзко тем временем заявил, что мероприятие превзошло его ожидания. "Нам это очень понравилось. Сначала я подумал, что он будет очень стерильным из-за масок, но все прошло на удивление хорошо", - сказал он.

Исследование проводилось в то время, когда в Германии было зарегистрировано наибольшее количество инфекций с конца апреля. По данным Института Роберта Коха, за последние 24 часа в стране было отмечено более двух тысяч случаев заражения, в результате чего их общее количество во время пандемии в ФРГ достигло 232 082.