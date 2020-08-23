В шести регионах Германии, включая столицу, с середины августа начался учебный год. Пока власти хотят сделать все, чтобы обучение было очным - слишком тяжело дались немецким детям, да и их родителям, пять месяцев удаленки.

Впрочем, десять едва открывшихся школ уже успели снова закрыться из-за вспышки коронавируса. Ученики и педагоги с хроническими заболеваниями могут подать заявление на дистанционное обучение и преподавание Некоторые учебные заведения начали закупать планшеты и ноутбуки (в пределах 500 евро за гаджет) на случай, если всех снова отправят по домам. Программу финансируют правительство и регионы, но семьи школьников должны внести 10 процентов от суммы. Немецкие школы сейчас похожи на режимные объекты: коридоры сузили для "одностороннего движения", у каждого класса - своя зона отдыха на переменах. Самые строгие правила действуют в земле Северный Рейн-Вестфалия: там ученики начиная с пятого класса обязаны сидеть в масках на уроках даже в летнюю жару. Нарушителям грозят санкции вплоть до исключения. В школах Бранденбурга масочный режим распространяется только на коридоры, лестницы и очереди в столовых. Уроки физкультуры проходят только во дворах. Кое-где отменили плавание, а на занятиях музыкой исключили пение и игру на инструментах общего пользования.