В Японии учебный год стартовал в апреле. Удаленно в Стране восходящего солнца перестали учиться еще в конце мая после отмены режима ЧС. Период дистанционного обучения, продлившийся несколько месяцев, стал настоящим ударом по работающим родителям. Многим пришлось брать неоплачиваемые отпуска, что негативным образом сказалось на благосостоянии семей.

В августе японские дети уходили на непродолжительные каникулы и теперь возвращаются за парты. Обычно в такие моменты в образовательных учреждениях организуют линейки. Однако на этот раз учителя не стали следовать традиции и уделили приоритетное значение здоровью. Журналисты пишут, что в одной из школ префектуры Сайтама (находится по соседству с Токио) директор обратился к ученикам с телеэкранов. Ребята смотрели запись его выступления в аудиториях.

Японские мальчишки и девчонки сегодня приходят на занятия в масках. Даже в самые душные дни (в некоторых городах столбик термометра поднимался выше отметки в 41 градус Цельсия) детям запрещено снимать с лица полоски белой ткани. Послабления допускаются разве что на уроках физкультуры. На входе в школы у детей замеряют температуру. Родители, в свою очередь, ежедневно заполняют специальные анкеты, где пишут о состоянии здоровья своих чад. В классах школьникам стало сложнее списывать друг у друга и переговариваться. Дистанцию между партами из-за коронавируса увеличили. А вот японские папы и мамы, напротив, вздохнули с облегчением. Их временно освободили от участия в родительских собраниях.