Новости

Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам 19:30
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера 19:19
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Москве 18:58
Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19 18:37
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце лета 18:29
Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив" 18:23
В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 19:06
Рубрика: В мире

Родителей в школу не вызовут

Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
В Японии учебный год стартовал в апреле. Удаленно в Стране восходящего солнца перестали учиться еще в конце мая после отмены режима ЧС. Период дистанционного обучения, продлившийся несколько месяцев, стал настоящим ударом по работающим родителям. Многим пришлось брать неоплачиваемые отпуска, что негативным образом сказалось на благосостоянии семей.

В августе японские дети уходили на непродолжительные каникулы и теперь возвращаются за парты. Обычно в такие моменты в образовательных учреждениях организуют линейки. Однако на этот раз учителя не стали следовать традиции и уделили приоритетное значение здоровью. Журналисты пишут, что в одной из школ префектуры Сайтама (находится по соседству с Токио) директор обратился к ученикам с телеэкранов. Ребята смотрели запись его выступления в аудиториях.

В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Японские мальчишки и девчонки сегодня приходят на занятия в масках. Даже в самые душные дни (в некоторых городах столбик термометра поднимался выше отметки в 41 градус Цельсия) детям запрещено снимать с лица полоски белой ткани. Послабления допускаются разве что на уроках физкультуры. На входе в школы у детей замеряют температуру. Родители, в свою очередь, ежедневно заполняют специальные анкеты, где пишут о состоянии здоровья своих чад. В классах школьникам стало сложнее списывать друг у друга и переговариваться. Дистанцию между партами из-за коронавируса увеличили. А вот японские папы и мамы, напротив, вздохнули с облегчением. Их временно освободили от участия в родительских собраниях.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции